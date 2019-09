Huse minunate si eficiente de la Brand GSM

Ziare.

com

In plus, acest magazin mai este prezent si in alte 10 locatii fizice, in cele mai mari mall-uri din tara.Pe langa design-ul atractiv, husele si carcasele de telefoane trebuie sa fie si eficiente.Ceea ce este mereu de apreciat la acest magazin cu accesorii GSM, este faptul ca aduce mereu ultimele aparitii, pentru telefoane de ultima generatie. Unele huse apar chiar inainte ca telefonul sa fie disponibil pe piata.De exemplu, atunci cand ultima bijuterie de la Samsung se pregatea sa isi faca lansarea, magazinul Brand GSM avea deja disponibile huse Note 10 plus Aceasta a fost o surpriza fantastica pentru cei ce asteptau aparitia noului smartphone, pentru ca, pentru multi, achiztionarea unei asemenea huse inseamna o apropiere mai mare fata de noul device.Acum, colectia de huse Samsung Galaxy Note 10 Plus s-a marit si pe site sunt prezente multe modele. Pe langa huse, pot fi achiztionate si carcase pentru acest telefon atat de apreciat.Va oferim cateva modele din care puteti alege ceea ce credeti ca se potriveste cel mai bine device-ului, dar si necesitatilor si personalitatii dvs.:1. Carcasa Leather Cover originala Samsung pentru Samsung Galaxy Note 10 Plus este realizata din material plastic, usor flexibil acoperit cu piele naturala de calitate.Husa ofera atat protectie impotriva zgarieturilor si loviturilor, cat si un aspect premium. La exterior veti descoperi un finisaj moale si matasos la atingere, iar la interior este captusita cu microfibra pentru a oferi un plus de protectie telefonului. Husa din piele naturala proiectata de catre Samsung se potriveste perfect cu telefonul dumneavoastra avand butoanele acoperite cu aluminiu si decupaje pentru porturile si functionalitatile acestuia. Marginea de sus este acoperita, iar partea de jos prezinta un decupaj larg.Caracteristici:- husa din piele naturala premium;- ofera protectie impotriva socurilor, vibratiilor si a zgarieturilor;- decupaje pentru porturile telefonului;- butoane acoperite cu aluminiu;- interior din microfibra, pentru protejarea suprafetei telefonului;- rezistent impotriva eroziunii;- material matasos la atingere si aderent;- captusita la interior cu microfibra;- nu lasa urme la demontare.2. Devia Husa Silicon Naked Samsung Galaxy Note 10 Plus Crystal Clear (0.5mm) este husa perfecta daca daca va doriti ca telefonul sa fie protejat intr-o husa foarte subtire.Acest model de husa din silicon are doar 0.5 mm grosime si este foarte flexibila, abia vizibila pe telefonul dvs. Aceasta husa va protejeaza telefonul impotriva zgarieturilor si are decupaje speciale pentru camera, blitz, butoane si porturi.Caracteristici:- ultra subtire;- ultra usoara;- silicon flexibil;- protejeaza impotriva zgarieturilor;- montare facila;- transparenta.3. Husa Book Led View pentru Samsung Galaxy Note 10 Plus este realizata din polycarbonat si polyurethan de calitate ce ofera protectie eleganta impotriva prafului, zgarieturilor si socurilor usoare.Prinderea telefonului de husa se realizeaza foarte usor intr-o carcasa subtire, astfel smartphone-ul este protejat in totalitate pastrand designul modern si slim al acestuia.Capacul husei permite, datorita unui dispaly LED, vizualizarea atat a informatiilor legate de ora, cat si a altor informatii utile fara a fi necesara deschiderea acestuia.Pe partea interioara este prevazuta cu un buzunar pentru depozitarea cardului sau cartilor de vizita.Caracteristici:- display LED pentru accesul usor si rapid la informatiile utile fara a fi necesara ridicarea capacului;- decupaje ce permit accesul la toate porturile si butoanele telefonului;- prevazuta cu buzunar pentru card sau carti de vizita;- protectie impotriva zgarieturilor si socurilor usoare;- functie On/Off - ecranul se deblocheaza la deschiderea husei;- material polycarbonat si polyurethan.Pentru orice persoana care are un smartphone, este foarte important sa-l protejeze pe acesta din urma de caderi si semne de uzura care pot aparea in timp.De asemenea, pe magazinul Brand GSM sunt disponibile si alte huse si carcase pentru alte brand-uri de telefoane. Oamenii prefera sa cumpere de la acest magazin, datorita diversitatii pe care o gasesc, dar si datorita calitatii exceptionale.Toate husele, carcasele, dar si accesoriile pentru device-uri sunt originale, de la producatori renumiti. De aceea, rezistenta in timp este garantata si toti clientii vor fi multumiti.Husele si carcasele de la Brand GSM vor proteja pretioasele device-uri de praf, zagrieturi si, in cazul in care au loc anumite incidente, acestea vor avea o probabilitate mai mare de a supravietui impactului cu solul, decat daca nu vor fi protejate de astfel de accesorii.In plus, multitudinea de culori si modele, disponibile pentru fiecare brand de telefon, face posibila asortarea acestor huse si carcase cu tinutele dvs.