Lovitura pentru Huawei. A fost arestat unul dintre cei mai importanti oameni din conducerea companiei

"Autoritatile investigheaza problema si le respectam discretia. Tratam extrem de serios etica in afaceri", se arata intr-un raspuns prin email dat de companie solicitarilor venite din partea jurnalistior de la Reuters.Potrivit profilului de pe reteaua LinkedIn, Teng Hongfei a lucrat la Samsung Electronics si Nokia inainte de a se angaja la Huawei, in 2014. De atunci, Huawei a devansat Samsung, Apple, Xiaomi si Lenovo, pentru a deveni cel mai mare furnizor de smartphone-uri pe piata din China.Huawei are o cota de 22,3% pe piata smartphone din China, fiind urmata de OPPO, cu 21,6%, potrivit datelor firmei de analiza a pietei IDC aferente trimestrului al treilea al acestui an.Compania Huawei, fondata de Ren Zhengfei, are peste 180.000 de angajati, iar in ultimii ani a luat o serie de masuri pentru combaterea coruptiei.