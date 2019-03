Oamenii de stiinta au macinat un smartphone in blender ca sa-i analizeze continutul (Video)

Ziare.

O echipa de cercetatori de la Universitatea din Plymouth a realizat un studiu pentru a afla cantitatile de elemente rare, supranumite si minerale "de conflict", continute de fiecare telefon si pentru a incuraja reciclarea acestora.In fiecare an, in lume sunt produse 1,4 miliarde de telefoane mobile, potrivit oamenilor de stiinta, citati de Press Association."Ne bazam din ce in ce mai mult pe telefoanele noastre mobile, insa cati dintre noi ne gandim cu adevarat la ce se afla in spatele ecranului? La o analiza, raspunsul este de multe ori tungsten si cobalt din zonele de conflict din Africa", a explicat doctor Arjan Dijkstra, lector in domeniul petrologiei magmatice."Sunt de asemenea prezente elemente rare, precum neodim, praseodim, gadoliniu si disprosiu, ca sa nu mai vorbim de cantitati de aur, argint si alte elemente foarte valoroase. Toate acestea trebuie sa fie exploatate prin extragerea minereurilor de mare valoare, ceea ce pune o presiune semnificativa asupra planetei", a precizat specialistul.Dupa macinarea telefonului, oamenii de stiinta au amestecat resturile rezultate cu peroxid de sodiu - o substanta puternic oxidanta - la aproape 500 de grade Celsius.Ulterior, ei au efectuat o analiza detaliata a solutiei in acid pentru a afla continutul chimic exact.Rezultatele au demonstrat ca telefonul continea 33 de grame de fier, 13 grame de siliciu si 7 grame de crom, precum si cantitati mai mici din alte substante.Potrivit cercetatorilor, telefonul continea de asemenea mai multe "elemente critice", inclusiv 900 miligrame de tungsten si 70 miligrame de cobalt si molibden, precum si 160 miligrame de neodim si 30 de miligrame de praseodim.Fiecare telefon include, de asemenea, 90 miligrame de argint si 36 miligrame de aur.Pentru a crea un telefon, muncitorii trebuie sa extraga intre 10 si 15 kilograme de minereu, inclusiv 7 kilograme de minereu de aur de inalta calitate, 1 kilogram de minereu de cupru, 750 de grame de minereu de tungsten si 200 de grame de minereu de nichel, au explicat oamenii de stiinta."Mineritul poate reprezenta o parte a solutiei la problemele lumii. Insa acum ne aflam intr-un climat in care oamenii devin din ce in ce mai responsabili din punct de vedere social si sunt interesati de continutul a ceea ce cumpara", a declarat doctor Colin Wilkins, lector in domeniul geologiei economice."Partial pe baza acestui fapt, cateva dintre marile companii producatoare de telefoane mobile s-au angajat sa-si imbunatateasca ratele de reciclare. Este un semn pozitiv faptul ca societatea de consum in care am trait de zeci de ani se schimba si speram ca acest proiect va incuraja mai multi oameni sa isi puna intrebari in privinta propriilor comportamente", a adaugat el.Proiectul, o colaborare intre oamenii de stiinta si Real World Visuals, a fost realizat in cadrul initiativei "Creative Associates", sub supravegherea Institutului pentru Pamant Sustenabil din cadrul universitatii britanice si cu sustinerea Higher Education Innovation Funding.Vezi care e Singura tara din lume in care toti adultii au telefon mobil