Oferte tentante pentru cabluri de date, huse si accesorii la Stifler.ro

Care sunt cele mai cautate accesorii smartphone?

Ziare.

com

De la cabluri de date si incarcatoare pana la suporturi auto, huse, folii de protectie sau boxe bluetooth, utilizatorii achizitioneaza orice li se pare atractiv. Atunci cand diversitatea acestor produse vine la pachet si cu oferte tentante, toata lumea are de castigat.In sprijinul acestei idei vine si magazinul online Stifler.ro , cu o gama diversificata de produse si accesorii pentru modele indragite de smartphone-uri de la Apple, Samsung, Huawei dar si alti producatori.La aceasta intrebare raspunde in detaliu chiar oferta celor de la Stifler.ro. Sa vedem despre ce tipuri de accesorii este vorba.Cu siguranta nimeni nu poate sa le conteste utilitatea. Faciliteaza transmiterea datelor de pe smartphone pe alte dispozitive, reincarca telefonul la nevoie, fie prin alimentare la retea, fie cu ajutorul incarcatoarelor auto si reusesc sa ofere utilizatorului acea siguranta pentru ca are tot timpul la indemana solutia potrivita.Gama de cabluri de date si incarcatoare disponibila pe stifler.ro poate sa multumeasca orice exigente. De lungimi diverse, cu sau fara adaptoare, specifice pentru anumite modele sau in varianta universala, aceste produse prezinta cu siguranta interes pentru orice posesor de smartphone.Nevoia de protectie este de departe cea mai importanta atunci cand vine vorba de aceste gadget-uri foarte sensibile. Contactul cu lichidele, cu suprafete dure, cu obiecte ascutite sau actiunea altor factori externi provoaca adesea accidente ce duc la defectiuni (uneori iremediabile).Husele smartphone sunt specialitatea celor de la Stifler. Pot fi gasite in modele diferite, sunt realizate din materiale rezistente si indeplinesc atat rolul de protectie, cat si cel de personalizare a telefonului din dotare.In aceeasi idee de protectie tot in cadrul magazinului online mentionat pot fi gasite folii pentru display pentru numeroase modele de smartphone.A conduce un vehicul in timp ce folosesti si telefonul mobil poate fi uneori o combinatie foarte periculoasa. In acest sens intervin insa accesoriile auto, care reprezinta cu siguranta elemente de dorit pentru soferii responsabili.In aceasta gama de produse se inscriu incarcatoarele auto, suporturile auto pentru smartphone sau castile bluetooth. Oricare dintre aceste produse pot fi gasite in versiuni diverse pe acelasi site: www.stifler.ro.Cele trei categorii mentionate anterior sunt completate si de alte accesorii care completeaza functionalitatea unui smartphone sau contribuie pur si simplu intr-un fel la o experienta mai placuta a utilizatorului.La aceasta categorie oferta stifler.ro include repere precum: boxe bluetooth, casti, baterii externe, organizatoare de cabluri si diverse adaptoare de care se pot folosi utilizatorii pentru transferul de date intre diverse dispozitive.Diversitate in optiuni - aceasta poate fi remarcata chiar de la o prima accesare a website-ului. Oferta este bogata, exista multiple tipuri de produse compatibile cu anumite modele de smartphone, prin urmare oricine poate gasi aici solutia pe care o cauta.Accesibilitate sporita - este o caracteristica specifica mediului virtual, care permite achizitii mult mai comode, din confortul propriei locuinte. Deplasarile pana la magazinele fizice nu mai sunt necesare - clientul trebuie doar sa comande si sa astepte apoi livrarea produsului/produselor.Economie - dupa cum se mentioneaza si pe site, transportul este gratuit pentru comenzi de peste 150 lei. Pare a fi o suma modica, insa la o scurta verificare a preturilor produselor disponibile se poate observa ca si acestea sunt accesibile.Spre exemplu, se pot include foarte usor 3 produse (sau chiar mai multe) intr-o suma care atinge pragul mentionat pentru gratuitatea transportului.Pentru ca utilizatorii sa fie mereu informati despre noutati, pe Stifler.ro exista si o sectiune de blog cu informatii utile si noutati despre acest domeniu al gadget-urilor si accesoriilor mobile.Pentru preturi tentante, oferte avantajoase si o paleta foarte diversificata de solutii atunci cand vine vorba de accesorii smartphone, cei interesati sunt invitati sa acceseze pagina oficiala a magazinului online.