Orasul in care ai putea fi amendat daca traversezi cu ochii in telefon

Conform proiectului, cei care folosesc telefoane sau alte dispozitive mobile in timp ce traverseaza strada risca o amenda cuprinsa intre 25 si 50 de dolari daca se afla la prima abatere si de pana 250 de dolari daca vor fi prinsi din nou incalcand legea, noteaza Business Insider Proiectul a fost inaintat de senatorul John Liu spre aprobarea Senatului statului New York, dupa ce o propunere similara a fost respinsa recent in Camera Reprezentantilor."Din pacate, este nevoie de o lege si de amenzi pentru a-i face pe oameni sa se gandeasca la ceea ce fac", spune Liu.Conform proiectului, sunt pasibili de amenda cei care se uita la poze, folosesc internetul, scriu ori citesc e-mailuri sau trimit mesaje in timp ce traverseaza strada. Amenzile nu se aplica in situatia in care pietonii vorbesc la telefon si sunt exceptate anumite categorii, cum ar fi politistii, pompierii sau doctorii.Statisticile arata ca in statul New York au loc anual in jur de 300 de accidente mortale in care sunt implicati pietoni. Desi nu se stie exact cate dintre ele au avut loc din cauza utilizarii telefoanelor mobile, Lui sustine ca legea propusa de el va duce la o scadere semnificativa a numarului accidentelor de acest tip.O lege similara exista deja in orasul chinez Wenzhou, iar la inceputul acestui an BBC relata despre cazul unei femei amendate cu 10 yuani (1,4 dolari) pentru ca folosise telefonul mobil in timp ce traversa.Fenomenul, care a fost numit "smartphone zombies", a capatat o asemenea amploare incat unele orase au introdus benzi speciale pentru pietonii care nu-si pot ridica privirea din ecran. De pilda, la o trecere de pietoni dintr-un oras din Coreea de Sud, tara cu cea mai mare rata de penetrare a smartphone-urilor, a fost instalat un sistem cu lumini intermitente si raze laser pentru a-i alerta pe cei care se pregatesc sa traverseze.C.S.