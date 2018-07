RCS&RDS va continua sa perceapa o suprataxa pentru serviciul de roaming

Ziare.

"Autorizarea primita de la ANCOM este valabila timp de 12 luni incepand cu 1 iulie 2018", arata compania intr-un comunicat transmis luni Bursei de Valori Bucuresti (BVB).De altfel, ANCOM a anuntat in iunie anul trecut ca RCS&RDS a cerut sa perceapa utilizatorilor o suprataxa de sustenabilitate, pentru ca nu poate sustine comercial furnizarea "Roam like at home", care tarifeaza consumatorul pentru serviciul de roaming in UE/SEE ca si cum ar fi un consum efectuat in tara, in afara propriei retele."Prin decizie emisa in data de 29 iunie 2018, pentru a-i permite sa continue sa recupereze costurile de furnizare a serviciilor de roaming si sa mentina tarifele pentru serviciile oferite in Romania, in conformitate cu reglementarile europene privind roaming-ul, ANCOM a aprobat cererea RCS&RDS de a aplica propriilor clienti anumite suprataxe, in plus fata de tarifele nationale, pentru serviciile de roaming in SEE, fara a se depasi valorile de mai jos: 0,0208 euro/minut (fara TVA), pentru apelurile efectuate de clienti, 0,0091 euro/minut (fara TVA), pentru apelurile primite de clienti (valoare care va putea sa varieze in functie de modificarile ce vor fi aduse prin legislatia europeana), 2,97 euro/GB (0,00297 euro/MB), fara TVA", arata un comunicat transmis de companie luni Bursei de Valori Bucuresti (BVB).RCS&RDS precizeaza ca va aplica suprataxele de la prima unitate de consum furnizata propriilor clienti in roaming in interiorul SEE.Incepand cu data de 15 iunie 2017, utilizatorul este tarifat pentru serviciul de roaming in UE/SEE ca si cum ar fi un consum efectuat in Romania, in afara propriei retele, in masura in care acesta nu depaseste limitele unei utilizari rezonabile. Spatiul Economic European (SEE) cuprinde statele membre ale Uniunii Europene (UE), la care se adauga Norvegia, Islanda si Liechtenstein.Digi Communications NV, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de telecomunicatii din Romania si Ungaria, a realizat in primele trei luni ale anului un profit net de 14,8 milioane euro, cu 6% mai mic decat rezultatul net raportat in perioada ianuarie-martie 2017, in valoare de 15,8 milioane euro.Veniturile, cu exceptia veniturilor intre segmente si alte venituri, pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie, a fost de 232,8 milioane euro, fata de 226,7 milioane euro pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2017, in crestere cu 2,7%.Digi Communications Grup include Digi Communications NV, RCS&RDS SA si entitatile afiliate acesteia.Grupul furnizeaza servicii de telecomunicatii pentru cablu TV (televiziune prin cablu), servicii de internet fix si mobil si date, telefonie fixa si mobila si televiziune prin satelit direct in casa in Romania, Ungaria, Spania si Italia. Cea mai mare societate operationala din grup este RCS&RDS.