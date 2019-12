Selfie-ul poate dauna sanatatii. Ce risca cei care isi fac poza dupa poza

Ziare.

Pacientii acuza o durere ascutita la nivelul incheieturii si al degetelor, amorteala si furnicaturi, unele cazuri fiind atat de grave incat este nevoie de interventie chirugicala, noteaza Daily Mail Aceasta forma a sindromului de tunel carpian, o afectiune cauzata de compresia nervului median la nivelul incheieturii mainii, este observata in special in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, fiind provocata de rasucirea repetata incheieturii spre interior, miscare efectuata atunci cand iti faci o poza cu smartphone-ul, sustine medicul plastician Raj Ragoowansi, care profeseaza in Londra.Acesta povesteste care a avut un pacient care a ajuns in situatia in care nu mai putea sa tina obiecte in mana, in timp ce altul suferea de o amorteala severa a varfurilor degetelor.Potrivit medicului londonez, nu doar selfie-urile, ci si SMS-urile, mai exact modul in care tii telefonul atunci cand scrii, pot provoca astfel de probleme."Am observat o crestere de 30%-40% a numarului pacientilor, barbati si femei, cu varste cuprinse intre 18 ani si 35 de ani prezentand simptomele sindromului de tunel carpian, lucru pe care il vedeam rar inainte", a spus Ragoowansi pentru The Sunday Times.Tratamentul poate consta in purtarea unei orteze pentru incheietura, in administrarea de steroizi pentru a reduce umflatura si se poate ajunge la operatie daca alte metode nu ajuta la reducerea presiunii asupra nervului.C.S.