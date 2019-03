Singura tara din lume in care toti adultii au telefon mobil

Ziare.

com

In timp ce accesul la internet continua sa se imbunatateasca la nivel global, tarile dezvoltate continua sa aiba de departe cei mai multi utilizatori de telefoane inteligente, noteaza World Economic Forum , care citeaza datele unui studiu Pew Research Center.In Coreea de Sud, 95% dintre adulti detin un smartphone, in timp ce restul de 5% au un telefon mobil obisnuit. Este singura tara din lume in care toata populatia adulta detine un telefon mobil.Situatia este destul de asemanatoare in Israel, Olanda si Suedia, unde mai mult de 85% dintre adulti au smartphone-uri si doar 2% dintre ei nu au deloc un telefon mobil. In SUA, ponderea celor cu smartphone-uri in totalul populatiei adulte este de 81%, in timp ce a celor fara niciun fel de telefon ajunge la 6%.Polonia si Rusia, pe de alta parte, au semnificativ mai putini utilizatori de smartphone-uri (63%, respectiv 59% din populatia adulta) si destul de multi utilizatori de asa-numitele dumb-phone-uri (30%, respectiv 34%).O surpriza vine din partea Japoniei, tara cunoscuta pentru obsesia ei pentru dispozitive de inalta tehnologie, in care doar 66% dintre adulti au un smartphone.In tari precum India, Nigeria, Indonezia si Mexic, peste 20% dintre adulti nu au deloc telefoane mobile, in timp ce dintre cei care au un astfel de dispozitiv cei mai multi sunt utilizatori de telefoane obisnuite.Accesul la telefoane mobile si in special la smartphone-uri se imbunatateste permanent in intreaga lume, odata cu cresterea standardelor de viata, mai arata studiul Pew, unde se atrage totusi atentia ca, atat in tarile avansate, cat si in cele in curs de dezvoltare, beneficiaza de boom-ul acestei piete in special persoanele tinere (sub 35 de ani), educate si cu venituri ridicate.C.S.