Tara care isi obliga cetatenii sa-si scaneze fata ca sa poata intra pe Internet

Masura a fost anuntata din septembrie si a intrat in vigoare in prima zi din decembrie, transmite BBC In prezent, un cetatean chinez care vrea acces la Internet trebuie sa prezinte un act de identitate atunci cand isi cumpara un telefon sau un nou abonament la telefonie mobila.Scanarea faciala este o masura suplimentara, care verifica daca documentul chiar apartine persoanei respective.De asemenea, numarul de telefon va fi inregistrat pe numele utilizatorului, iar acesta nu va putea sa-l dea altcuiva.Masurile fac parte din sistemul de scor social introdus de regimul comunist pentru cetatenii sai, care implica numeroase sisteme de verificare si urmarire, ce au atras critici. Inclusiv protestatarii din Hong Kong se tem ca "Big Brother" va ajunge si la ei.C.P.