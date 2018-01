Tehnologia revolutionara care impresioneaza lumea vine din China

Ziare.

Vivo X20 Plus UD este un smartphone de top care a fost subiectul multor zvonuri in ultimele luni. Terminalul cu pricina a putut fi testat in stadiul de prototip la CES 2018 si era doar o chestiune de timp pana sa aiba parte de o lansare oficiala. Inevitabilul s-a produs ieri, iar smartphone-ul chinezesc a reusit sa fie primul care integreaza un cititor de amprenta in spatele ecranului. Acest anunt vine dupa cativa ani de zvonuri conform carora Apple si Samsung s-au chinuit fara succes sa faca ceva similar.Pentru a materializa acest proiect, Vivo a incheiat un parteneriat cu compania Synaptics, pe care multi dintre noi o asociaza cu touchpad-uri de calitate. Trecand peste faptul ca vom vedea in urmatoarele luni numeroase dispozitive cu un mecanism similar, este important de retinut ca acesta este primul smartphone din lume care, in locul unui senzor de amprenta dedicat, integreaza aceeasi functionalitate in panou.