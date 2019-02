Telecamere. Telefoanele care fac cele mai frumoase fotografii

Huawei Mate P20 Pro

Google Pixel 3

Samsung Galaxy S9 Plus

iPhone XS

Trei camera foto semnate de Leica si un blit care face lumina in jurul tau. Pe asta se bazeaza varful de lance al chinezilor de la Huawei. Mai are si o camera frontala bunicica, la cei 24MP ai sai. Dar cele principale te ajuta cu 40MP, 20MP si 8MP, respectiv aperturi de f/1.8, f/2.2 si f2.4. Acest trio de camere Leica face echipa buna cu peisajele si adancimea. Iar functia Night Mode chiar isi face treaba pe intuneric, cu o expunere mai lunga cu cateva secunde. Daca mizezi pe calitatea istorica a unui nume precum Leica, cu siguranta te va incanta Mate P20-ul.Marele atu al celui mai nou Google Pixel este consecventa. Are o singura camera principala, de 12,2MP si apertura f/1.8. Dar inteligenta artificiala compenseaza cu brio aparenta lipsa de megapixeli. Interfata intuitiva si procesorul puternic ajuta magia AI sa transforme fiecare poza in ceva impecabil. E ca si cum ai avea un fotograf profesionist ascuns in spatele lentilei, care corecteaza fiecare imagine si devine tot mai bun cu timpul. Un alt aspect interesant este camera duala pe fata, gandita special pentru generatia selfie, iubitoare de autoportrete.La vremea lansarii, S9 plus-ul avea camera cea mai tare din parcare. Intre timp, parcarea s-a mai aglomerat si exista concurenta serioasa. Dar camera a ramas foarte buna. Pretul, pe de alta parte, a scazut considerabil de atunci. Ce obtii in noul pret? Doua camere principale 12MP + 12MP, cu senzori care fac toata magia. Cu apertura de la f/1.5, premiera mondiala in domeniul telefoanelor, aceste camere dau ce au mai bun in conditii de lumina scazuta. Mai mult, tehnologia de apertura duala special creata de Samsung ii permite sa treaca de la f/1.5 la f/2.4 pentru a reduce supraexpunerea in spatii puternic luminate. Toate astea intr-un dispozitiv automat, care face totul singur. Tu doar indrepti camera si apesi pe buton.In cele din urma, daca vorbim de simplitate si fotografii premium fara bataie de cap, iPhone ramane rege. Da, n-are cele mai tari camere de pe piata. Dar nici n-are nevoie. Echipa duala de pe spate se lauda doar cu 12MP + 12MP. Dar adevaratul atu sta in interfata. Fara setari complicate si detalii ce trebuie controlate, obtii calitate maxima la fiecare poza. Iar Apple mizeaza in special pe tehnica bokeh, prin care obtii focus super-clar in prim-plan si un fundal blurat, pentru fotografii poetice cu minim de efort. Iar daca mergi pe varianta XS Max, poti sa admiri aceste fotografii pe un ecran urias, ce-i drept putin cam scump.Gandeste-te ce fel de fotograf vrei sa devii si ai sa-ti gasesti cel mai bun partener de pozat.