Telefoanele-caramida revin la moda? Topul celor mai rezistente smartphone-uri (Video)

Daca iti spargi des smartphone-ul, iar durata bateriei nu te multumeste, atunci poate ar trebui sa treci la un dispozitiv cu un aer mai... dur. Zdnet.com a intocmit o lista a celor mai rezistente telefoane.Acestea difera mult de cele cu care suntem obisnuiti acum (elegante, usoare, subtiri, cu tot felul de functii) si aduc mai degraba cu telefoanele-caramida de odinioara. Sunt mai mari, mai grele, bateria dureaza mai mult si le poti atasa diverse dispozitive pentru imbunatatirea experientei.De mentionat ca niciunul nu apartine companiilor consacrate precum Samsung, Apple, Huawei sau Nokia ori altele de nivelul lor.S90 de la Doogee foloseste sistemul de operare Android, are un ecran de 6,18 inci si o rezolutie de 2246 x 1080 de pixeli. Este destul de greu - cantareste 300 de grame, in conditiile in care iPhone 11 are 194 g.Insa adevarata sa valoare sta in faptul ca este un telefon modular: pe spatele sau magnetic poti atasa, de exemplu, o baterie suplimentara de 5.000 mAh, o camera foto cu modul nocturn, o boxa, un instrument de control pentru jocuri, un walkie-talker sau chiar o imprimanta.Camera foto principala e duala (16 MP+8 MP), iar cea frontala are rezolutia de 8 MP.Cei de la Doogee au dotat telefonul cu reincarcare wireless si tehnologie NFC. Pretul telefonului si al bateriei externe este de 2.400 de lei.Desi e mic, acest telefon stie sa faca destule. Are un ecran de 4,3 inci si o rezolutie de 800 x 480 pixeli, insa bateria de 3.000 mAh ar trebui sa iti ofere o utilizare de mai bine de 24 de ore fara sa-l bagi in priza.Este rezistent la praf si la stropii de apa, iar tehnologie push-to-talk ii permite sa fie utilizat si ca walkie-talkie. O alta functie interesanta este cea de scanare a codurilor de bare, care e foarte utila pentru cei care lucreaza in retail.Si chiar daca nu te ocupi de inventarierea unor produse, TC25 este un telefon care rezista: cantareste 195 de grame si rezista la caderi pe asfalt de la o inaltime de pana la 1,2 metri. Pretul, in Romania, porneste de la 2.900 de lei.Telefonul cantareste 213 grame, este certificat IP68, ceea ce inseamna ca e rezistent la praf si poate fi scufundat la o adancime de pana la 1,5 m in apa, timp de 30 de minute. Are un ecran de 5,5 inci si o rezolutie de 1440 x 720 pixeli. Functioneaza in baza sistemului de operare Android 9, are amprenta digitala si deblocare cu ajutorul fetei, este rapid si usor de folosit. Marginile rezistente, realizate din poliester, il vor proteja de stricaciuni atunci cand il scapi chiar de la 1,5 m. Pretul porneste de la 1.000 de lei.Are cetificare IP68, asa ca poate fi imersat in apa si e rezistent la praf. Bateria de 4.000 mAh ofera multe ore de utilizare fara a fi bagat in priza, are un mod de noapte pentru fotografii, iar proprietarii de Land Rover isi pot monitoriza masinile si chiar le pot porni de la distanta. Cantareste 232 grame, are un ecran de 5 inci si o rezolutie de 1920 x 1080 de pixeli. Pretul este de 1.550 de lei.Bateria de 5.000 mAh e durabila, iar certificarea IP69K ii ofera o protectie de maximum doua ore in ape adanci de pana la 2,1 metri. Are reincarcare wireless, NFC si cantareste 266 de grame. Ecranul are diagonala de 6,2 inci si rezolutia de 2246 x 1080 pixeli. O functie utila este masurarea de radiatii ultraviolete, care te poate ajuta sa te decizi cand stai la soare si cand nu. Pretul e de 1.749 de lei.Telefonul are o camera cu termoviziune care localizeaza sursele de caldura in intuneric. De asemenea, poate monitoriza calitatea aerului din jurul sau. Este certificat IP68, asa ca poate fi scufundat timp de ora in ape adanci de pana la trei metri. De asemenea, este rezistent la cazaturi de la o inaltime mai mica de doi metri. Ecranul are o diagonala de 5,2 inci si o rezolutie de 1920 x 1080 pixeli. Display-ul poate fi folosit si cu manusi. Pretul e de 3.844 de leiTelefonul e certificat IP69, ceea ce inseamna ca poate fi scufundat in ape adanci de pana la 1,5 metri, timp de 30 de minute. In plus, rezista la caderi de la un metru si jumatate inaltime. Ecranul are o diagonala de 5,84 m si o rezolutie de 1080 x 2280 pixeli. BV9700 PRO vine impreuna cu o camera foto externa cu vedere nocturna, care se ataseaza printr-un cablu USB de tip C. Pretul e de 2.189 de lei.