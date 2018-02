Telefonul pliabil la care Samsung doar viseaza a fost adus in Europa

Ziare.

Telefonul pliabil este un subiect despre care se vorbeste din ce in ce mai des. Unii producatori ar fi interesati sa aduca asa ceva pe piata, intr-o forma sau alta. Despre Samsung se spune ca ar vrea sa creeze un smartphone cu ecran pliabil, dar chiar si cu performantele sud-coreenilor la capitolul ecrane, tehnologia inca nu e suficient de dezvoltata. Telefonul inchis are o grosime considerabila, in comparatie cu un smartphone obisnuit, dar are si o balama destul de buna pentru a se plia; cei de la ZTE au reusit sa creeze un sistem discret si mai placut decat pe laptopuri.