Top 8 cele mai scumpe telefoane Samsung. Pe care il vrei tu?

1. Telefon Mobil Samsung Galaxy S10 Plus, Dynamic AMOLED Capacitive touchscreen 6.4", 12GB RAM, 1TB Flash, Camera Tripla 12+12+16MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Alb Ceramic) = 7800 lei

2. Telefon Mobil Samsung Galaxy Note 9, Procesor Octa-Core Snapdragon 845, Super AMOLED Capacitive touchscreen 6.4", 8GB RAM, 512GB Flash, Camera duala 12MP, 4G, Wi-Fi, Dual Sim, Android (Lavender Purple) = 4973 lei

3. Telefon Mobil Samsung Galaxy S10, Procesor Qualcomm SDM855 Snapdragon 855, Dynamic AMOLED Capacitive touchscreen 6.1", 8GB RAM, 512GB Flash, Camera Tripla 12+12+16MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru) = 4324 lei

4. Telefon Mobil Samsung Galaxy S10e, Dynamic AMOLED Capacitive touchscreen 5.8", 6GB RAM, 128GB Flash, Camera Duala 12+16MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru) = 3500 lei

5. Telefon Mobil Samsung Galaxy S9, Procesor Exynos 9810, Octa-Core 2.7GHz / 1.7GHz, Super AMOLED Capacitive touchscreen 5.8", 4GB RAM, 256GB Flash, 12MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Gri) = 3349 lei

6. Telefon Mobil Samsung Galaxy A80, Procesor Octa-core 2.2GHz/1.7GHz, Super AMOLED Capacitive touchscreen 6.7", 8GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 48+8+TOF 3D MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru) = 3243 lei

7. Telefon Mobil Samsung Galaxy Note 8, Procesor Octa-Core Exynos 8895, Super AMOLED Capacitive touchscreen 6.3", 6GB RAM, 64GB Flash, Camera duala 12MP, 4G, Wi-Fi, Dual Sim, Android (Gri) = 2760 lei

8. Telefon Mobil Samsung Galaxy S9 Plus, Procesor Exynos 9810, Octa-Core 2.7GHz / 1.7GHz, Super AMOLED Capacitive touchscreen 6.2", 6GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 12MP+12MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru) = 2648 lei

Ziare.

com

In articolul ce urmeaza, este prezentat un top al celor mai scumpe telefoane Samsung din anul 2019.Telefonul mobil Samsung Galaxy S10 Plus deschide topul, fiind cel mai scumpe telefoane Samsung in momentul actual. Acesta te va cuceri instant prin design-ul sau nou, dimensiunile sale fiind 157,6 x 74,1 x 7,8 milimetri.Ecranul certificat HDR10+ de 6,4 inch cu tehnologia Dynamic AMOLED Capacitive touchscreen iti va oferi o experienta cinematografica de neuitat, iar bateria sa nedetasabila, cu o capacitate de 4100 mAh, iti va permite sa vizionezi filme neintrerupte exact ca in cinema, fara stresul terminarii bateriei.Ceea ce este nou la Samsung Galaxy S10 Plus este modul de fotografiere, care face posibila imortalizarea oricarui moment cu ajutorul camerei principale triple.Noul model de telefon a fost proiectat cu trei camere principale, respectiv doua de 12 megapixeli si una de 16 megapixeli.Pe de alta parte, camera fontala este una dubla, de 10 si 8 megapixeli, ascunsa discret in interiorul afisajului, care nu sacrifica frumusetea si calitatea fotografiilor.Memoria interna si cea RAM sunt doua criterii destul de importante cand vine vorba de alegerea unui telefon nou care sa isi merite fiecare banut.Din fericire, S10 Plus nu te va dezamagi, deoarece vine cu o memorie RAM de 12 GB si una interna de 1 TB.Mai mult, telefonul accepta card microSD de pana la 512 GB. Astfel, spatiul insuficient din telefon va fi o problema data uitarii.Samsung Galaxy S10 Plus ruleaza sistemul de operare Android v9.0 Pie, avand in total un numar de opt procesoare.Este Dual SIM, rezistent la apa si praf si are functia de amprenta ultrasonica, primind prima certificare FIDO alianta Biometric Component din lume.In total cantareste doar 198 de grame si vine in multiple variante de finisaj, printre care si sticla sau ceramica.De asemenea, exista si o a doua varianta a acestui model de telefon, un fel de frate mai mic, care are aceleasi caracteristici si se diferentiaza doar prin memoria interna si cea RAM, acestea fiind de 512 GB, respectiv 8 GB.Telefonul mobil Samsung Galaxy Note 9 se situeaza pe locul al doilea in topul celor mai scumpe telefoane Samsung. Organizat si rapid, este perfect pentru cei ce lucreaza in domeniul afacerilor si au intotdeauna nevoie de ordine si o structurare perfecta a programului.La fel ca si modelul de telefon descris anterior, Galaxy Note 9 isi intinde ecranul pe o suprafata de 6,4 inch super AMOLED Capacitive Multitouch, avand protectie Corning Gorilla Glass 5.Datorita procesorului Octa-Core Exynos 9810, dispozitivul dumneavoastra va functiona rapid si sigur in orice conditii.Camera principala este dubla, fiecare camera avand 12 megapixeli, iar cea frontala este de 8 megapixeli, rezolutia inregistrarii video fiind de 2160p@60fps.Cu astfel de caracteristici vei putea surprinde momente unice pe care le vei putea pastra in siguranta in telefon cu ajutorul memoriei interne de 512 GB.Dispozitivul mobil accepta card microSD cu o capacitate maxima de pana la 512 GB, memoria RAM a acestuia fiind de 8 GB.Samsung Galaxy Note 9 ruleaza sistemul de operare Android 8.1 Oreo, punand la dispozitie utilizatorului diferite functii speciale, precum: scanare iris, amprenta, giroscop, barometru, heart rate sensor, GPS si altele.Note 9 nu te va lasa la greu, bateria sa nedetasabila avand capacitatea de 4000 mAh, destul cat pentru o zi activa la locul de munca.In cazul in care ai nevoie sa iti reincarci telefonul, poti face acest lucru cu un cablu USB Type-C1.0 reversible connector.Telefonul mobil Samsung Galaxy Note 9 dispune de un singur slot SIM si este rezistent la apa si praf.Cel mai simplu device din noua gama de telefoane Galaxy S, anume Samsung Galaxy S10, este un telefon special creat pentru a oferi functii la cele mai inalte standarde.Mai mic decat la S10 Plus, S10 are un ecran de 6,1 inch, dimensiunile telefonului fiind de 149,9 x 70,4 x 7,8 milimetri.Samsung Galaxy S10 dispune de doua sloturi pentru cartele de tip nano SIM, functionand in retea 2G, 3G si 4G.Procesorul sau are in total un numar de 8 nuclee, memoria RAM fiind de 8 GB iar cea interna de 128 GB, suportand un card microSD de pana la 512 GB.Cele trei camere foto principale, doua de cate 12 megapixeli si una de 16 megapixeli, sunt perfecte pentru orice tip de fotografii.Camera frontala este de doar 10 megapixeli insa te asiguram ca nu te va dezamagi cand vine vorba de un selfie.Sistemul de operare pe care il ruleaza telefonul mobil este Android v9.0 Pie. Bateria nedetasabila are capacitatea de doar 3400 mAh, S10 avand senzor de amprenta si rezistand la apa si praf. Greutatea telefonul mobil este de 157 de grame.Cel mai mic din aceasta serie, Samsung Galaxy S10e ocupa locul patru in topul celor mai scumpe telefoane Samsung. Diagonala sa de doar 5,8 inch descrie un ecran Dynamic AMOLED Capacitive Touchscreen.Telefonul este unul Dual SIM, ce necesita cartele de tip nanoSIM si are un procesor Octa-Core, memorie RAM de 6 GB si memorie interna de 12 GB. Desigur, este suportat un card microSD de pana la 512 GB.De data aceasta lucrurile stau diferit, camera principala fiind dubla, si nu tripla asa cum ne-am obisnut. Cele doua camere, una de 12 megapixeli si una de 16 megapixeli, iti vor fi la indemana in orice moment.Camera secundara/frontala este inclusa in ecranul telefonului si are o capacitate de 10 megapixeli.La fel ca la restul modelelor din familia S10, S10e ruleaza sistemul de operare Android v9.0 Pie, este rezistent la apa si praf, dispune de senzor de amprenta si are o baterie nedetasabila cu o capacitate de 3100 mAh. Greutatea sa este de 150 de grame.In ciuda faptului ca Samsung Galaxy S9 este un telefon mobil lansat in anul 2018, el continua sa se afle chiar si astazi in topul celor mai scumpe telefoane Samsung.Cu o forma practica, care se muleaza perfect in mana utilizatorului datorita dimensiunilor sale de 147,7 x 68,7 x 8,5 milimetri, acest dispozitiv nu te va dezamagi.Ecranul sau Super AMOLED Capacitive Touchscreen de doar 5,8 inch are o rezolutie maxima de 1440 x 2960 pixeli.Procesorul Octa-Core Exynos 9810 cu frecventa de 2700/1700 MHz va face ca telefonul sa fie rapid si eficient.Memoria RAM a telefonului este de 4 GB iar cea interna de 256 GB, fiind permis un card microSD pana la 400 GB.Vei reusi sa faci fotografiile sa para mult mai realiste cu ajutorul camerei principale de 12 megapixeli, avand caracteristici F1.5/F2.4 si camera frontala de 8 megapixeli.Telefonul ruleaza sistemul de operare Android v8.0 Oreo si are o baterie cu capacitate 3000 mAh, destul cat pentru o zi intreaga.Este rezistent la apa si praf, cantareste doar 163 de grame si dispune de senzori speciali precum: scanare iris, scanare amprenta, senzor de proximitate, barometru si altele.Samsung Galaxy A80 este un telefon mobil caruia ii sunt comparate si ridicate caracteristicile la standarde foarte inalte.De aceea, A80 a incercat sa satisfaca nevoile si dorintele tuturor, astfel incat a rezultat un dispozitiv cu marimea de 165,2 x 76,5 x 9,3 milimetri, ecranul AMOLED Capacitive touchscreen al acestuia avand o diagonala de 6,7 inch.Rezolutia este de 1080 x 2400 pixeli si poate reda un numar de aproximativ 16 milioane de culori.Noul model de telefon din seria A ofera doua sloturi pentru cartele de tip nanoSIM in retea 2G, 3G si 4G.Procesorul Octa-Core cu nuclee este Snapdragon 730, chipset Kryo 470 Gold + Kryo 470 Silver, frecventa fiind de 2200 / 1700 MHz. Grafica este de tip Adreno 618.Memoria RAM este de 8 GB iar cea interna de 128 GB, nefiind permis un card pentru memorie suplimentara.Camera foto principala este una tripla si a surprins placut prin numarul destul de mare de megapixeli, si anume o camera de 48 MP, una de 8 MP si una TOF 3D, blitz integrat.Versiune sistemului de operare este Android v9.0 Pie, telefonul dispunand de GPS, iar capacitatea bateriei fiind de 3700 mAh.Samsung Galaxy Note 8 este un telefon Dual SIM care iti permite sa folosesti retele 2G, 3G si 4G, avand doua sloturi pentru cartele nanoSIM.Diagonala ecranului sau Super Amoled Capacitive touchscreen este de 6,3 inch, avand o rezolutie de 1440 x 2960 pixeli.Este protejat de sticla Corning Gorilla Glass 5 si poat reda pana la 16 milioane de culori.Procesorul Octa-Core Exynos 8895 al acestui dispozitiv mobil este special creat pentru a asigura o buna functionare oriunde si oricand, avand o memorie RAM de 6144 MB si o memorie interna de 64 GB. Se poate adauga un card de memorie microSD de pana la 256 GB.Camera principala a telefonului este una duala, fiecare dintre cele doua avand un numar de cate 12 megapixeli.Camera frontala pune la dispozitia utilizatorului doar 8 megapixeli cu care acesta sa se fotografieze singur sau alaturi de cei dragi.Samsung Galaxy Note 8 pune la dispozitie un numar destul de mare de functii, unele dintre ele fiind: NFC, GPS, scanare iris, scanare amprenta, acceleratie, giroscop, proximitate, compas, barometru, heart rate sensor si Sp02.Bateria sa nedetasabila de tip Lythium Ion are capacitatea de 3300 mAh, sistemul de operare al telefonului fiind Android v7.1 Nougat.Samsung Galaxy S9 Plus este telefonul mobil care incheie top opt al celor mai scumpe telefoane Samsung in anul 2019.Acelasi design ca si la Samsung Glaxy S9, S9 Plus vine intr-un format mai mare, cu un ecran Super AMOLED Capacitive touchscreen cu diagoonala de 6,2 inch si rezolutia maxima de 1440 x 2960 pixeli.Caracteristicile sunt, in mare parte, aceleasi ca si la S9. Ceea ce difera este marimea telefonului si durata de viata a bateriei, la S9 Plus aceasta avand o capacitate mai mare, 3500 mAh, fata de 3000 mAh la S9.Camera principala duala este realizata astfel incat sa se adapteze imediat la diferitele tipuri de lumina, facand fotografiile la fel de realiste ca si atunci cand vezi actiunea propriu-zisa.Datorita modurilor apertura F1.5 si apertura F2.4 vei putea fotografia orice, la orice ora, chiar si in lumina foarte slaba, fara a fi nevoie de editarea fotografiilor pentru a le reda claritatea.Functia Live Focus cu filtre bokeh iti permite sa realizezi fotografii clare chiar si atunci cand esti in miscare datorita stabilizarii optice a imaginii si sa aduci lucruri si persoane in prim plan pentru a le scoate in evdenta.Ceea ce este, in acelasi timp distractiv si atragator, este functia telefonului de a-ti reproduce chipul intr-un sticker emoji.Telefonul nu face decat sa iti analizeze toate trasaturile dintr-o fotografie, apoi sa creeze emoji-ul care va semana perfect cu tine.Cu ajutorul acestuia mesajele tale vor prinde viata si iti vei putea exprima gandurile si sentimentele asa cum doresti.Un bonus la Samsung Galaxy S9 Plus este experienta audio pe care o vei avea in timpul utilizarii. Difuzoarele stereo AKG ofera un sunet pur care este de 1,4 ori mai puternic decat la toate telefoanele Samsung anterioare, astfel ca te vei putea bucura de muzica preferata oricand, ca si cum ai fi la un concert live.