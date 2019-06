Top telefoane mobile in voga in vacanta de vara

Doua telefoane mobile dedicate gamerilor in top anul acesta

1. Telefon Mobil Samsung Galaxy S10, Dynamic AMOLED Capacitive touchscreen 6.1", 8GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 12+12+16MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android

2. Telefon mobil Xiaomi Redmi Note 7, Procesor Octa-Core 2.2/1.8GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.3", 4GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 48MP+5MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM black, Android

Doua telefoane mobile dedicate oamenilor de afaceri in voga in acest sezon

1. Telefon mobil Asus ZenFone Max Plus M1 ZB570KL, Procesor Octa-Core 1.0GHz/1.5GHz, IPS Capacitive touchscreen 5.7", 3GB RAM, 32GB Flash, Camera Duala 16+8MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android

2. Telefon mobil Nokia 230, TFT 2.8", 2MP, Dual Sim

Doua telefoane mobile in trend astazi pentru pasionatii de muzica si filme

1. Telefonul mobil Samsung Galaxy A50, Procesor Octa-Core 2.3GHz / 1.7GHz, Super AMOLED 6.4", 4GB RAM, 128GB Flash, 25+8+5MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android

2. Telefonul mobil Samsung Galaxy A70, Super AMOLED touchscreen 6.7", 6GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 5+8+32MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android

In zilele noastre tehnologia avanseaza pe zi ce trece iar producatorii populari de telefoane mobile la nivel mondial incearca sa tina pasul cu tehnica, producand pentru noi lunar zeci de modele de telefoane mobile pe gustul si preferintele fiecaruia dintre noi.Astfel, in comert gasim de achizitionat telefoane mobile in functie de necesitatile pe care le avem, unele dintre ele fiind construite special pentru cei care activeaza zilnic profesional pe nisa business, altele pentru adolescentii care nu pleaca din casa fara sa isi puna castile in urechi si altele pentru cei care obisnuiesc sa vizioneze filme sau sa joace jocuri.Asadar, indiferent de pasiunile si activitatile cotidiene pe care le avem fiecare dintre noi, in magazine gasim de achizitionat telefoane mobile care se incadreaza oricaror cerinte, indiferent cat de extravagante ar fi acestea.Pasionatii de jocuri cu siguranta ca au de unde alege atunci cand vine vorba de achizitionarea unui telefon mobil cu ajutorul caruia sa joace jocurile preferate, evadand intr-o lume complet noua plina de provocari.Unul dintre cele mai bine cotate telefoane mobile de pe piata gamerilor este smartphone-ul Samsung Galaxy S10, Dynamic AMOLED Capacitive touchscreen 6.1", 8GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 12+12+16MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android, atat din punctul de vedere al raportului excelent calitate - pret pus la dispozitie de catre compania coreeana, cat si al designului sau modern.Telefonul mobil Samsung Galaxy S10 este cu adevarat un ajutor pentru gameri, acesta oferind culori impresionante chiar si la jocurile cele mai noi de pe piata, rezolutie perfecta si mai ales un touchscreen care reactioneaza foarte bine si rapid la toate comenzile date de catre utilizator.Indiferent de tipul retelei in care va aflati, cu telefonul mobil Samsung S10 poti sa cari dupa tine doua cartele si sa le folosesti dupa bunul plac, acest smartphnone prezentandu-ne doua sloturi SIM.In plus, datorita procesorului sau care reactioneaza perfect, chiar daca in timpul jocului video sunteti apelat de cineva, va puteti conecta rapid inapoi in joc dupa ce ati incheiat convorbirea.Memoria telefonului mobil Samsung S10 cu siguranta ca face diferenta intre celelalte telefoane mobile, aceasta fiind imensa, atat RAM cat si FLASH.De altfel, daca sunteti unul dintre impatimitii de jocuri sofisticate si aveti nevoie de mai multa memorie, puteti sa atasati device-ului un card SD de pana la maxim 512 GB.Memoria interna de 8 GB cu care este dotat acest telefon mobil coteaza acest smartphone pe primele locuri in topurile impatimitilor de jocuri.In zilele noastre selfie-ul este cu adevarat un trend si tocmai de aceea este bine ca zi de zi, oriunde ai merge, sa ai cu tine un telefon mobil cu o camera foto - video cat mai buna, pentru a putea surprinde in culori reale momentele importante din viata.Telefonul mobil Samsung S10 vine la pachet cu o camera foto de 10 MP pe fata si cu una pe spate de 12 + 12 + 16, astfel incat pozele pe care le faceti sa fie cat mai realistice posibil si fara blur.De asemenea, nici inregistrarea video nu se lasa mai prejos, Samsung S10 fiind dotat cu o rezolutie de inregistrare video de 2160p@60fps.Daca cunosti cat de cat la telefoanele mobile, cu siguranta ca ai remarcat deja telefonul mobil Redmi Note 7, Procesor Octa-Core 2.2/1.8GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.3", 4GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 48MP+5MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android. Acesta a fost construit cu scopul de a rula perfect fara intreruperi sau imagini blurate, fara a se incalzi dupa jucarea a mai multor ore dar si pentru a reda culori realistice la jocurile noi si vechi de pe piata. Tinand cont de toate acestea dar si de pretul deloc piperat cu care este pus in vanzare telefonul mobil Redmi Note 7, achizitionarea acestuia poate fi o afacere profitabila.Telefonul mobil Redmi Note 7, Procesor Octa-Core 2.2/1.8GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.3", 4GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 48MP+5MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android ne prezinta un ecran destul de mare, perfect pentru a fi utilizat de gameri.Ecranul impreuna cu procesorul Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 alaturi de grafica Adreno 512, fac din acest device unul ideal pentru impatimitii de jocuri video retro sau noi.In plus, culorile redate de catre Redmi Note 7 sunt extrem de realistice iar grafica de pe el il ajuta sa urce in primele locuri in topul celor mai bune telefoane mobile anul acesta dedicate gamerilor.Memoria RAM de 4 GB a telefonului mobil Redmi Note 7, Procesor Octa-Core 2.2/1.8GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.3", 4GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 48MP+5MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android face ca acest smartphone sa nu se blocheze deloc, indiferent de cat de mare este jocul care ruleaza. De asemenea, memoria Flash de 64 de GB vine si ea in ajutorul device-ului, completand-o pe cea RAM si ajutand la rularea jocului video in cele mai bune conditii, fara intreruperi sau blocari.Compania Asus produce si la ora actuala, pe langa piese de calculatoare sau laptopuri si unele dintre cele mai bune telefoane mobile de pe piata din domeniu.Fiind un producatoru recunoscut pe plan mondial datorita produselor de calitate dar si a pretului fara concurenta, Asus ramane si in acest an in topul celor mai buni producatori de telefoane mobile din Romania si de peste hotare.Cu telefonul mobil Asus ZenFone Max Plus M1 ZB570KL, Procesor Octa-Core 1.0GHz/1.5GHz, IPS Capacitive touchscreen 5.7", 3GB RAM, 32GB Flash, Camera Duala 16+8MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android, concurenta dintre Apple, Samsung si Asus este mult mai mare, datorita faptului ca acest telefon mobil chiar are caracteristici si design uimitor.Bateria imensa este cea care face diferenta dintre telefonul mobil Asus ZenFone Max Plus M1 ZB570KL si alte smartpone-uri din aceasta gama.Fiind dotat cu o baterie de 4130 mAh, oamenii de afaceri care utilizeaza acest device nu mai sunt nevoiti sa il incarce repede, aceasta baterie fiind capabila sa functioneze mult mai mult timp, smartphone-ul fiind dotat cu un sistem avansat de reducere a consumului.Telefonul mobil Asus ZenFone Max Plus M1 ZB570KL este dotat cu un ecran mare Full HD, perfect pentru a viziona in graba un videoclip sau un film daca timpul va permite.In plus si culorile redate de el sunt extraordinare, ecranul alaturi de culori aducand in fata dumneavoastra imagini realistice in culori formidabile.De altfel, camera duala vine si ea in ajutor iar impreuna cu un sistem supra avansat de afisare si sortare a fotografiilor si a videoclipurilor facute cu acest telefon mobil, cu siguranta ca putem spune ca acest smartphone nu se aseamana cu un alt telefon de pe piata.Cei de la Asus s-au gandit in special la oamenii de afaceri atunci cand au creat acest telefon mobil, incercand sa il construiasca cu o baterie cat mai mare si mai buna dar in acelasi timp si designe-ul sau sa fie unul elegant si rezistent.Astfel, telefonul mobil ZenFone Max Plus M1 ZB570KL ni se arata cu un design metalic perfect finisat dar si cu un senzor pentru amprente amplasat pe partea din spate, astfel incat sa fie mult mai usor de blocat sau de deblocat.Si cum de obicei in nisa clothing moda revine intotdeauna dupa cativa ani de zile, iata ca si in domeniul de telefoane mobile se intampla acest lucru.Astfel, in zilele noastre din ce in ce mai multi oameni au preferat sa lase la o partea telefoane mobile cu ecrane inteligente si sa isi achizitioneze vechile telefoane mobile simple, mult mai ieftine ca si pret dar mai ales mult mai simple de utilizat.De altfel, exista din ce in ce mai multi oameni care activeaza profesional in domeniul business care prefera sa poarte zilnic cu ei, pe langa un smartphone si un telefon mobil de acest gen pe care sa il utilizeze strict la locul de munca.Ca si design, telefonul mobil Nokia 230, TFT 2.8", 2MP, Dual Sim este finisat perfect, prezentandu-ne margini si carcasa de aluminiu chic si subtire. Modelul este unul clasic, aceste telefoane mobile fiind imbunatatite cu ajutorul unei camere pentru selfie de 2 MP si blitz.Desi initial ai crede ca fotografiile facute acest device nu sunt atat de bune, testele ne demonstreaza contrariul, acest telefon mobil fiind capabil sa faca fotografii bune chiar si pe timp de noapte.Acest telefon mobil de la Nokia isi face cu adevarat treaba atat din punctul de vedere al baterie care tine mult, al celor doua sloturi SIM pe care le are dar si al camerei foto, toate acestea la un pret excelentCei de la Samsung s-au gandit in special la imaginea redata de un device mobil atunci cand au creat acest smartphone.Astfel, acestia s-au gandit sa creeze un telefon mobil care sa ofere utilizatorilor o experienta vizuala nemaipomenita dar in acelasi timp si un sistem inovativ de camere triple cu ajutorul carora cel care are in dotare un astfel de telefon mobil sa filmeze si sa pozeze la un nivel superior fata de filmarea facuta cu alte telefoane mobile din aceiasi gama.Telefonul mobil Samsung Galaxy A50 a fost construit cu o baterie mai mare de 4000 mAh, astfel incat sa suporte vizionarea macar a doua filme de la cap la coada, fara a fi nevoiti sa il bagam la incarcat atat de repede. In plus si bateria se incarca mult mai rapid la el.Telefonul mobil Samsung Galaxy A70 este construit cu o Triple Camera de 32 de MP, 8 MP si 5 MP, astfel incat sa fie pe placul oricarui pasionat de fotografie.In plus are in dotare si Emoji, atat de populare in ultimii ani, Emoji care de obicei se regasesc doar la modelele de top.Cu bateria mare pe care o are in dotare acest telefon, nu mai esti nevoit sa iti incarci telefonul atat de des. In plus, acest smartphone beneficiaza si de un sistem fast charge, astfel incat sa nu mai astepti ore in sir pana se termina de incarcat telefonul.Pasionatii de muzica cu siguranta ca vor aprecia acest telefon mobil. Calitatea muzicii redate de el este una surprinzatoare iar mixerul de sunete vine in ajutor atunci cand se doreste a se schimba efectul muzical.