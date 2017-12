Trei dintre cele mai bune telefoane ieftine de pe piata

1. Telefoane ieftine Nokia 2

2. Telefoane ieftine Allview X4 Soul Mini

3. Telefoane ieftine Lenovo Vibe K5

Ziare.

com

Nokia a revenit in forta pe piata smartphone-urilor si propune mai multe modele, din diverse game de pret si de performante. Intre ele, si Nokia 2, probabil unul dintre cele mai ieftine telefoane cu Android de pe piata.La doar 499 de lei, la eMAG, Nokia 2 este echipat cu un procesor Snapdragon 212 , ajutat de 1 GB de memorie RAM. Memoria interna, de 8 GB, este mai mult decat satisfacatoare in aceasta gama de pret.Cu un display cu o diagonala de 5 inci, Nokia 2 are o baterie de 4000 mAh (mult peste alte telefoane mai scumpe), este dual Sim, si este dotat cu doua camere, una de 8 MP si una frontala de 5 MP.Toate acestea sunt argumente mai mult decat onorabile pentru alegerea unui astfel de telefon.Acest frate mai mic al lui Allview X4 Soul costa de fapt in jur de 900 de lei, dar in aceasta perioada poate fi gasit la 499 de lei la eMAG.Allview X4 Soul Mini are 2 GB de memorie si 16 GB memorie interna, iar camerele, de 13 MP si de 8 MP, plus carcasa metalica, fac din acest smartphone una dintre cele mai bune optiuni din categoria telefoane ieftine.Bateria, de doar 2500 mAh, este mai mica decat la fratele sau mai mare, lucru pe care-l putem trece la categoria minusuri. Nu ca ar avea prea multe, insa.Dual Sim, la fel ca si Allview X4 Soul, varianta mini pastreaza si senzorul de amprenta al fratelui mai mare.Un motiv in plus pentru cei interesati de un telefon performant dar ieftin sa aleaga acest smartphone.Inca un telefon Dual Sim (o functie pe care toate telefoanele ar trebui sa o aiba, sincer), Lenovo Vibe K5 este, la randul lui, un telefon ieftin venit dintr-o categorie superioara de pret, aflat insa in oferta la eMAG.Redus de la aproape 900 de lei, Lenovo Vibe K5 costa doar 499 de lei in aceasta perioada.Procesorul Octa-Core Qualcomm Snapdragon 415 este un mare plus, care-l diferentiaza de multe alte telefoane chiar din categorii superioare de pret.Lenovo Vibe K5 are 2 GB memorie RAM si o memorie interna de 16 GB. In plus, beneficiaza de doua camere foarte performante, de 13 MP, respectiv 5 MP.La fel ca la Allview X4 Soul Mini, un minus poate fi capacitatea bateriei, de doar 2750 mAh. Pentru categoria telefoane ieftine, acest lucru era oarecum previzibil, insa.