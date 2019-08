Vesti bune pentru detinatorii de smartphone

Ce masuri de precautie pot fi implementate pentru a asigura protectia smarphone-urilor

Reparatiile nu au fost vazute niciodata cu ochi buni din pricina costurilor foarte ridicate si a functionalitatii ulterioare reduse.In zilele noastre gasim solutii la orice pas pentru a prelungi durata de viata a smartphone-urilor noastre si pentru a ne bucura de facilitatile extinse ale acestora.Daca defectiunile de ordin tehnic erau o problema, acum exista componente telefoane pentru o serie vasta de marci si modele, mai noi si mai vechi, la un pret pe care oricine si le poate permite.Putem vorbi inclusiv de kit-uri ample de reparatie pe care utilizatorii de smartphone le pot folosi ei insusi acasa, cu ajutorul a catorva cunostinte de baza.Cu toate astea nu e necesar sa se ajunga la reparatii de amploare, mai ales ca majoritatea defectiunilor se instaleaza fix atunci cand te astepti mai putin, fie atunci cand e nevoie mai multa de acele gadgeturi performante.Se recomanda a se lua masurile necesare si a se tine cont de tot pasii de protectie prin intermediul carora se poate asigura buna lor functionalitate pentru o perioada indelungata de timp.Dotarea corespunzatoare a telefoanelor cu accesorii pe masura acestora este o masura foarte prompta de precautie impotriva incidentelor.Husa pentru telefon este indispensabila la capitolul protectie si accesoriul cheie pentru un dispozitiv care sa functioneze la adevarata lui capacitate pentru perioade indelungate de timp.La momentul actual exista o serie de huse pentru orice model de telefon, fiind practic imposibil sa nu existe minim o husa pe placul fiecarui utilizator de smartphone.Exista atat modele prestabilite, huse simple ce pot fi utilizate ca atare sau personalizate handmade dupa preferintele fiecarui utilizator, fie huse personalizate cu ajutorul fotografiilor si a unor momente special imortalizate, huse din aluminiu, flip, etc.In cadrul reseller GSM vom gasi totodata si folii de protectie pentru ecran, dar exista si folii de protectie atat pentru ecran, cat si pentru spatele telefonului.Folia de protectie a ecranului este indispensabila chiar si in prezenta unei huse de tip flip, ce acopera atat fata, cat si spatele.O serie de analize indica faptul ca utilizatorii sunt mai predispusi la incidente in timp ce acestia isi opereaza smarphone-urile, fie in cadrul unei simple conversatii la telefon.De aceea, folia de protectie este considerata unul dintre accesoriile de top care ajuta la mentinerea unei stari fizice si tehnice in perfecta stare.Incarcatorul este o componenta externa extrem de importanta cand ne referim la durata de viata a telefonului si implicit la rezistenta acestuia in timp. Se recomanda utilizarea unui incarcator original, fie el incarcator clasic sau portabil.Incarcatorul original, conceput special pentru un anumit tip de telefon ii ofera acestuia un voltaj necesar nu doar pentru incarcarea bateriei in timpul mentionat in manualul de instructiuni, ci influenteaza in mod direct si durata de viata a bateriei in timpul utilizarii.