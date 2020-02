5 motive pentru care un soft de pontaj electronic a devenit o necesitate pentru companii

Ziare.

Companiile au inceput sa puna mai mult accent pe eficienta angajatilor pentru a le ajuta in construirea unor afaceri de succes.In acest context, sa tina pontajul electronic sau sa gestioneze rapid cererile angajatilor se transforma in sarcini indispensabile pentru performanta.In Romania inca exista companii unde pontajul angajatilor este intocmit manual, respectand astfel obligatia legala de a avea o evidenta clara a orelor lucrate.Multi manageri au inteles, insa, ca sistemul de pontajul nu trebuie sa reprezinte doar semnarea intr-un registru, de sosire si plecare de la serviciu, ci poate fi un instrument util de evaluare a performantelor si de administrare a personalului.Acesti manageri au ales, astfel, sa implementeze softuri de HR, care usureaza enorm munca responsabilililor HR si salarizare.Un software de administrare a resurselor umane poate creste eficienta oricarei companii, incepand cu cele mai mici, ajutand oamenii sa castige mai mult timp si sa scape de sarcinile monotone si repetitive. Mai mult, un soft de HR elimina erorile ce pot aparea in sistemul de pontaj si, deci, in calculul recompenselor financiare.Iata cum trecerea de la un sistem manual de pontaj la un software de pontaj electronic poate aduce beneficii:Cand oamenii lucreaza de acasa, fara un program clar definit, poate deveni dificil ca managerii sa tina evidenta orelor lucrate. Cu ajutorul unui soft de HR, insa, orice angajat poate completa pontajul online, simplu si rapid.Datele sunt transferate apoi automat in softul de salarizare al companiei, eliminand astfel procesele manuale ale departamentului de HR si erorile ce pot aparea in urma unor calcule gresite.Cu ajutorul aplicatiei de pontaj web, managerii pot configura programul de lucru al fiecarui angajat in parte, in functie de tipul contractului de munca (job full-time, part-time, lucru in ture, ore de noapte/weekend), de structura de lucru (ore calculate pe proiect ori centru de cost) sau de metoda de lucru (organizare pe departamente, puncte de lucru, agentii, sucursale). Sistemele de pontaj electronic se pot folosi oricand si de oriunde. Softul de pontaj face posibil accesul imediat la datele personale si la informatiile importante pentru angajati.O aplicatie de pontaj electronic permite si completarea automata de cereri si adeverinte de HR, fara sa mai fie nevoie ca angajatii departamentului de HR sa se ocupe de ele manual.In acelasi timp, managerii au, oricand, acces la rapoarte utile privind, de exemplu, totalul orelor alocate pe un anumit proiect.Numarul zilelor de concediu de odihna ramase, dar si raportul zilelor de concediu medical acordate pe durata unui an sunt alte informatii ce pot fi accesate usor si rapid dintr-o platforma de HR.Aceste beneficii sunt o dovada clara a motivului pentru care o aplicatie de pontaj electronic devine un must-have pentru orice companie care vrea sa sustina productivitatea angajatilor.Aplicatia, dezvoltata de, este disponibila atat in cloud, cat si cu instalare locala.Folosita zilnic de zeci de mii de persoane ca solutie de pontaj electronic, WizOne este un instrument electronic de management al resurselor umane.Softul WizOne se pliaza pe nevoile oricarei companii, indiferent de domeniul de activitate ori de numarul de angajati.