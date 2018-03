Ce este ERP

Care sunt principalele caracteristici ale sistemelor ERP?

Integrarea la nivel de intreprindere. Activitatile in interiorul unei inteprinderi sunt integrate pana la capat intre diferite departamente. De exemplu, o comanda noua initiaza automat o verificare a creditului, intrerupe disponibilitatea produsului si actualizeaza programul de distribuire. Odata ce comanda este expediata, factura este trimisa.

Operatiuni in timp real (sau aproape in timp real). Deoarece procesele din exemplul de mai sus sunt inregistrate in cateva secunde de la primirea comenzii, problemele sunt identificate rapid, oferind vanzatorului mai mult timp pentru a corecta eventualele probleme.

Baza de date comuna. Realizarea unei baze de date comune a reprezentat unul dintre avantajele initiale ale ERP. A permis ca datele sa fie definite in cadrul intreprinderii, la nivelul fiecarui departament. In timp ce unele ERP-uri continua sa se bazeze pe o baza de date unica, altele au impartit baza de date pentru a imbunatati performanta.

Interfata coerenta. Primii furnizori de ERP au realizat ca software-ul cu o interfata de utilizare eficienta reduce costurile de instruire si pare mai profesionista. Atunci cand un alt software este achizitionat de catre un furnizor ERP, aspectul este uneori abandonat in favoarea vitezei. Pe masura ce noile modele apar pe piata, majoritatea furnizorilor ERP modifica interfata soft-ului intr-una mai coerenta si mai usor de utilizat.

Ziare.

com

Altfel spus, scopul ERP este sa integreze baza de date din interiorul diferitelor compartimente ale unei firme (finante, contabilitate, resurse umane, achizitii, distributie etc) pentru a facilita accesul la orice tip de informatie utila in desfasurarea activitatii.In 1990, Gartner a creat termenul ERP pentru a descrie evolutia planificarii cerintelor materialelor (MRP) si a planificarii resurselor de productie (MRP II), deoarece acestea s-au extins dincolo de procesul de fabricatie, in alte compartimente ale unei intreprinderii, in mod special in compartimentul de Finante si Resurse Umane.Sistemele ERP au evoluat rapid in anii 1990 ca raspuns la banala eroare de programare la unele sisteme de operare, numita Y2K si la introducerea monedei euro.Majoritatea intreprinderilor au considerat Y2K si Euro ca fiind o problema in derularea afacerilor, iar ERP-urile au oferit o modalitate rentabila de a inlocui mai multe sisteme vechi cu un pachet standardizat care ar putea aborda si aceste probleme.Domeniul de aplicare si functionalitatea sistemelor ERP variaza foarte mult. Cu toate acestea, majoritatea software-urilor ERP au urmatoarele caracteristici: