Interviu: Conduceti afacerea in siguranta cu softul DMS DataCar oferit de Wizrom Software

Pentru inceput, ce functii si facilitati ofera softul DMS DataCar?

Am inteles ca cel mai mare client din Romania pentru softul DMS DataCar este reteaua de dealeri Dacia Renault.

Sa inteleg ca softul DMS DataCar este un instrument dedicat doar muncii dealerilor auto?

Pe langa dealerii Renault, ce alte branduri auto utilizeaza solutia software DMS DataCar?

Acest soft este unul de sine statator - insa poate interfata si cu alte solutii de business dezvoltate de Wizrom Software? Daca da, care sunt acestea?

Pentru alte birouri de dealeri auto care ar fi interesate de o solutie DMS, ce avantaje ofera DataCar fata de alte softuri?

Ziare.

com

Pentru a intelege rolul solutiilor software in succesul afacerilor din domeniul auto, stam de vorba cuAceasta solutie software este un instrument de lucru obligatoriu pentru dealerii auto care vor sa aiba control asupra operatiunilor zilnice si sa aiba o imagine de ansamblu pentru dezvoltarea afacerii.este util in toate aspectele activitatii unui showroom auto si birou de dealer: pentru vanzari, pentru activitati de service si mentenanta. Mai precis, cu acest soft, un dealer auto are control deplin asupra gestiunii stocurilor de piese, monitorizeaza ordinele de reparatii de la receptie si pana la rezolvarea problemei si predarea masinii catre proprietar.Este adevarat, acesta este cel mai mare proiect pe care il derulam. Aproximativ 80% din aceasta retea de dealeri utilizeaza DataCar. Trebuie sa precizez ca Wizrom Software nu este dezvoltator, ci partener si distribuitor al solutiei create decu care dealerii Renault lucreaza de mai multi ani.Astfel,este adaptata pentru a mentine o comunicare eficienta intre sediul central Renault si reteaua de dealeri. Acestia din urma folosesc softul pentru a trimite diferite raportari catre grupul Renault, cum ar fi KPI (indici de performanta) indepliniti: numar de ore de manopera, piese utilizate, automobile reparate etc.Nu, aceasta este o solutie flexibila si customizabila care este utilizata si in alte domenii legate de industria auto. De exemplu, se poate adapta pentru cerintele unei companii de ret a car, pentru companiile de leasing auto si chiar pentru un call center care se ocupa de programari pentru mentenanta, ITP, interventii in urma unor accidente auto etc.As vrea sa precizez ca dealerii Renault nu sunt doar utilizatori al solutiei, ci si parteneri in dezvoltarea acesteia. Ei testeaza softul la nivel de grup si ofera feedback pentru a-i aduce imbunatatiri si a adauga functionalitati noi.Revenind la intrebare,au inceput sa utilizeze softul DMS DataCar si isi extind progresiv numarul de reprezentante locale in care este implementat.DataCar interfateaza perfect cu softurile financiar-contabile dezvoltate de noi, inclusiv cu sistemul ERP WizPro . Ca sa va dau un exemplu, cea mai complexa si ampla implementare pe care am efectuat-o la un client este softul DMS DataCar, solutia software ERP WizPro ERP si softul de resurse umane WizOne . Impreuna, formeaza un ecosistem cu compatibilitate perfecta intre bazele de date si transmiterea informatiilor.In primul rand, este o solutie care beneficiaza de. Am amintit deja despre faptul ca brandul Renault testeaza solutia la nivel de grup si ofera sugestii de dezvoltare. In paralel,, ca partener al dezvoltatorului, ofera propriul know-how si experienta pe piata din Romania pentru a dezvolta si upgrada softul DMS DataCar.In al doilea rand, este vorba de o, testata si utilizata cu succes pe piete cu traditie din vestul Europei si Asia. Vorbim de piete concurentiale care au decade de experienta in vanzari, marketing si administrarea portofoliului de clienti.In al treilea dar nu in ultimul rand, este vorba de. Echipa noastra are experienta de peste 10 ani in dezvoltarea si implementarea de softuri de business in toate tipurile de companii, de la IMM-uri la corporatii multinationale.In final, as dori sa mentionez si un anunt recent facut de dezvoltatorul solutiei, DataFirst. Acesta urmeaza sa fuzioneze cu o alta companie specializata in softuri DMS, iCar. Astfel, utilizatorii DataCar vor beneficia cat de curand de know-how si functionalitati noi care vor rezulta in urma acestei fuziuni.