London Stock Exchange Group, Red Hat, Smashing Magazine, Mozilla, SAP si Singularity University vor participa la DevTalks

Prima editie DevTalks a fost organizata in anul 2014, obiectivul conferintei fiind acela de a contribui la dezvoltarea comunitatii IT&C din Romania. In fiecare an evenimentul a adus pe scenele DevTalks speakeri locali si internationali de renume, companii de top, startup-uri tech si parteneri din industrie pentru a construi impreuna o retea puternica de resurse si idei inovatoare.In acest an evenimentul se extinde pe parcursul a 2 zile, oferind o noua experienta, mult mai complexa pentru comunitatea IT&C. In cele doua zile ale evenimentului, pe 6 si 7 iunie sunt asteptati:- peste 2000 de participanti;- 100 de speakeri locali si internationali;- peste 50 de companii IT si startup-uri tech;- zone noi de interactiune si divertisment cu ultimele gadget-uri si inovatii din domeniul tehnologiei.Noutatea acestei editii este reprezentata de extinderea spatiului alocat evenimentului si organizarea intr-o locatie noua din cadrul Romexpo, in Pavilionul Central.In plus, odata cu extinderea evenimentului pe perioada celor 2 zile, DevTalks Bucuresti propune noi scene dedicate prezentarilor tehnice despre cele mai dorite tehnologii si inovatii din industrie. Astfel, printre noutatile evenimentului se numara si cele 13 sali de conferinte.Pe langa scenele organizate in cadrul ultimelor editii pe subiecte precum Emerging Tech, Java, DevOps, Web, Mobile, Big Data & Cloud, Product Management, DevTalks aduce scene noi dedicate precum Security, SAP, QA & Testing, Digital Transformation sau Smart Everything.Agenda evenimentului va aduce impreuna 100 de speakeri, lideri si profesionisti locali si internationali din Statele Unite ale Americii, China, India, Marea Britanie, Olanda, Estonia si nu numai. Printre acestia se afla si:- Ann Neidenbach - Global Head, LSEG Technology and Chief Information Officer- Marcus Biel - Director of Customer Experience la Red Hat- Tom Raftery - Global Vice President, Futurist & Innovation Evangelist la SAP- Vitaly Friedman - Co-founder Smashing Magazine- Eleanor Watson - Artificial Intelligence (AI) & Robotics la Singularity University- Steve Poole - Developer Advocate la IBM- Viral Parmar - Mozilla Reps la Mozilla si multi altii care pot fi vizualizati aici Anul acesta, experienta din cadrul DevTalks este realizata impreuna cu sprijinul partenerilor: London Stock Exchange Group - Main Partner, Metro Systems - Java Stage Partner, Rinf Tech - Smart Everything Stage Partner, EY - Digital Transformation Stage Partner, Endava - QA & Testing Stage Partner, Playtika - Mobile Stage Partner, Deloitte Digital - SAP Stage Partner, Cognizant Softvision - Web Stage Partner, Trencadis - Big Data & Cloud, RPA Stage Partner, Vodafone Shared Services Romania - Product Management Stage Partner, Fun Area powered by eMAG, Harman - Smart Car Partner, Intralinks - Women in Tech Partner, Avira - Security Networking Partner, Gold Partners: ING, Societe Generale European Business Services, Emia, Luxoft, Groupe Renault Romania, Visteon, Cyber Smart Defence, Crowdstrike, Bearing Point, Asseco, Kambi, Siemens, Adswizz, Codecool, Cegeka, EA, Tradeshift, PayU, Ubisoft, SolarWinds si Silver Partners: MySQL, InCrys, Systematic, IHS Markit, Every Matrix, Amazon.Mai multe detalii si informatii despre accesul la eveniment pot fi accesate pe www.devtalks.ro/bucharest/ sau la sectiunea dedicata proiectului pe www.hipo.ro