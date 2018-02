Munca unui tehnician de service in secolul tehnologiei

Acceseze fisa tehnica a fiecarui echipament la care intervine, unde sunt salvate toate interventiile de service anterioare;

Interogheze inventarul pieselor de schimb;

Identifice locul cel mai apropiat de unde poate procura piesele necesare;

Inregistreze interventia de reparatie sau mentenanta in fisa tehnica a echipamentului.

Prima interventie - mentenanta regulata

A doua interventie - reparatia unui echipament aflat in perioada de garantie

A treia interventie - reparatia unui echipament in afara perioadei de garantie

Cu siguranta, nu ne gandim - de exemplu - la un tehnician de service care repara masini de spalat, centrale termice sau aparate de aer conditionat.La ce le-ar folosi o solutie software ERP ? Tot ce au nevoie acesti profesionisti in munca lor este trusa de scule si experienta.Asa sa fie oare? Haideti sa vedem! Ii vom urmari la lucru pe doi tehnicieni de service, Alex si Mihai. Amandoi sunt profesionisti buni, cu multa experienta in domeniu.Alex dispune de trusa de scule si un telefon mobil simplu. Mihai are o trusa de scule si un smartphone pe care este instalat un modul special al softului ERP WizPro ERP care ii permite sa:Atat Alex, cat si Mihai trebuie sa efectueze mentenanta regulata a doua centrale termice de apartament. Nu apar probleme deosebite si amandoi finalizeaza interventia in aproximativ acelasi timp.Insa Alex trebuie sa completeze manual formularul de mentenanta cu datele personale, detaliile interventiei si scadenta verificarii urmatoare. El petrece inca 10-15 minute cu aceasta operatiune si, din cauza traficului, s-ar putea sa intarzie la urmatoarea interventie.Mihai, in schimb, deschide modulul softului ERP unde este deja logat cu datele personale. Din cateva apasari pe ecranul tactil, inregistreaza detaliile interventiei si poate porni spre urmatorul client.La urmatoarea interventie, atat Alex, cat si Mihai trebuie sa efectueze reparatia unor echipamente aflate in perioada de garantie. Alex isi da seama ca o piesa trebuie schimbata, insa nu o are in portbagajul vehiculului, unde pastreaza un stoc de consumabile pentru interventii.Trebuie sa sune la sediul firmei unde lucreaza, sa astepte pana este identificat depozitul unde se afla piesa. Deoarece nu are timp sa aduca piesa respectiva in timp util, Alex trebuie sa reprogrameze interventia pentru ziua urmatoare.Nici Mihai nu dispune de piesa necesara pentru reparatie. Insa, utilizand modulul specific din softul WizPro ERP afla ca un coleg care are o interventie la o adresa apropiata are acea piesa in autovehicul. In jumatate de ora, Mihai primeste piesa, o inlocuieste, introduce in soft datele interventiei, actualizeaza fisa de garantie si porneste spre urmatoarea interventie.In acest caz, Alex dispune de piesa necesara pentru efectuarea reparatiei. Insa trebuie sa sune la departamentul de contabilitate pentru pregatirea facturii de vanzare a piesei.Va astepta pana cand sunt finalizate detaliile financiare, apoi va realiza interventia si va completa manual chitanta pentru client. Deja a intarziat la urmatoarea interventie, iar clientul il suna pentru a o anula, deoarece nu mai poate astepta si a chemat alta firma.Pentru Mihai, lucrurile decurg mult mai simplu. Atat detaliile tehnice ale interventiei, cat si cele financiare legate de pretul piesei si costul interventiei se realizeaza simplu si automat in modulul specific din sistemul WizPro ERP Clientul poate achita direct cu cardul sau prin internet banking si plata este confirmata imediat in soft.La finalul zilei, Alex are o interventie amanata din cauza ca nu a putut procura in timp util piesa de care avea nevoie si a pierdut un client.Per total, chiar si intr-o zi in care nu apar probleme, el poate realiza mai putine interventii decat Mihai, deoarece trebuie sa completeze manual documentele de garantie si service.Mihai are tot timpul informatiile de care are nevoie si isi poate servi clientii cu promptitudine, deoarece modulul WizPro ERP il ajuta sa se concentreze strict asupra muncii sale.