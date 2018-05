PRIA IT&C and Intellectual Property informeaza dezvoltatorii de software si aplicatii despre importanta protectiei investitiilor si ideilor lor in 22 mai 2018 la Bucuresti

Reprezentant Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI);

Reprezentant ANCOM;

Cristian POPESCU - Partener, Popovici Nitu, Stoica si Asociatii;

Nicoleta NUTU - Partner Development Manager pentru ISV, Microsoft Romania;

Valerica DRAGOMIR - Director Executiv, ANIS;

Adrian NEGOITA -Director, Directia Brevete de Inventie, OSIM;

RAZVAN CASMOIU - Director Directia Expertize, Constatari, Economic si Organizare, ORDA;

Reprezentanti camere de comert.

Contextul investitional in sectorul IT&C din Romania? Care este procentul investitiilor straine, dar al celor antreprenoriale? Cum sunt incurajate aceste investitii de catre statul nostru?

Ce ar trebui sa afle companiile din IT&C despre protectia prin proprietatea intelectuala: drepturi de autor, patente, design?

Solutii de business pentru gestionarea clientilor. Solutii pentru eficientizarea activitatilor angajatilor

Cum va revolutiona transformarea digitla economia? Reforma UE privind protectia datelor care va fi pusa in practica in mai 2018

PRIAevents a organizat cu succes in 2017 caravana PRIA IT&C and Intellectual Property in orase precum: Cluj, Iasi si Bucuresti si in 2018 in orase precum: Timisoara, Iasi in luna mai vom organiza la Cluj in 15 mai 2018 si la Bucuresti in 22 mai 2018.In acest fel, sarbatorim prin intermediul acestor conferinte, in decursul lunilor aprilie si mai, Ziua Mondiala a Proprietatii Intelectuale si informam dezvoltatorii de software si aplicatii despre importanta protectiei investitiilor si ideilor lor.Bucurestiul devine in 22 mai locul ideal pentru a discuta despre inovatie si investitii in IT, proprietate intelectuala pentru software, copyright, licente, drepturi de autor, protectia programelor pe calculator si programe open source, dar si cloud computing.Conferinta PRIA IT&C Intellectual Property Bucuresti beneficiaza de prezenta celor mai buni lectori si este sprijinita de comunitatea de business din Bucuresti si de mass media.PRIA IT&C Intellectual Property se desfasoara sub egida ORDA si OSIM, si are partener principal Microsoft si casa de avocatura Popovici Nitu Stoica&Asociatii Peste 150 de specialisti, manageri, lideri si reprezentanti ai companiilor IT isi dau intalnire la conferinta PRIA IT&C and Intellectual Property Bucuresti, care va fi unul dintre cele mai mari evenimente de inovatie, tehnologie digitala si protectie IT&C din regiune. Astfel va deveni cadrul ideal pentru a impartasi cele mai noi tendinte din domeniu si de a dezbate cele mai captivante teme din zona IT&C.Traim intr-o era digitala, o era a informatiei care este caracterizata prin trecerea de la revolutia industriala la revolutia digitala.In zilele noastre, industria digitalizata creeaza o economie globala digitalizata, high-tech, care influenteaza viata noastra de zi cu zi, modul de a invata, de a lucra, modul de a lua decizii, de a ne verifica sanatatea, de a face investitii si tranzactii, simplificand de multe ori procesele si chiar scazand costurile pentru producatori, dar si pentru cumparatori.Sectoare precum sanatatea, educatia, industria, telecomunicatiile, bancile si finantele, agricultura si mediul, constructiile si imobiliarele, energia si multe altele sunt dezvoltate prin intermediul digitalizarii.Investitiile facute in intreaga lume in tehnologie si inovatie sunt uriase, iar in Romania sectorul IT este printre cele mai dezvoltate si mai atractive pentru gigantii IT si pentru antreprenori si acestia sunt extrem de atenti la protectia investitiilor prin proprietate intelectuala - cloud computing, studii de caz, drepturi de autor, brevete si inventii, inregistrare marci si design.In Romania, antreprenoriatul in industria IT&C ocupa un loc extrem de important. Din ce in ce mai multi investesc in software, aplicatii, antivirusi si altele.De aceea, proprietatea intelectuala este unul dintre instrumentele considerate a fi de impact pentru situatia economica, sociala si culturala a unei tari si pentru protejarea investitiilor in tehnologie. Cercetarea si inovarea, o componenta strategica pentru dezvoltarea economica si pentru progresul umanitatii este strans legata de domeniul proprietatii intelectuale.Vrei sa afli cum iti protejezi investitiile prin intermediul proprietatii intelectuale? Atunci nu vrei sa ratezi acest eveniment pentru ca noutatile si studiile de caz prezentate in cadrul PRIA IT&C and Intellectual Property vor fi de folos pentru activitatea companiei tale.Companiile IT&C, fie ca sunt multinationale sau startup-uri, dar si companii romanesti deja consacrate, pot afla tot ceea ce au nevoie sa stie despre cloud computing, studii de caz, licente, drepturi de autor, marci, copyright, brevete si inventii, protectia programelor pe calculator si programe open source, in cadrul conferintei PRIA IT&C and Intellectual Property - eveniment complex dedicat proprietatii intelectuale pentru sectorul IT&C, organizat de PRIAevents in 22 mai, incepand cu ora 9:30 la Athenee Palace Hilton Bucuresti.Mai multe detalii despre eveniment veti gasi aici sau contactati: raluca.voivozeanu@priaevents.ro / 0744 584 661.