SUA restrictioneaza exportul de software pentru inteligenta artificiala

Potrivit unei reglementari noi care va intra in vigoare luni, companiile care exporta anumite tipuri de softuri destinate imagisticii geospatiale din Statele Unite trebuie sa solicite licenta pentru a o trimite in strainatate, exceptie facand livrarile catre Canada.Aceasta este prima masura finalizata de Departamentul pentru Comert in cadrul mandatului conferit de o lege din 2018, care insarcineaza agentia sa redacteze reglementari care sa intareasca supravegherea exporturilor de tehnologie sensibila in state adversare cum este China, din motive economice si de securitate.Reuters a relatat initial ca agentia finalizeaza un set restrans de reguli pentru limitarea unor astfel de exporturi, pentru a calma companiile ingrijorate de o restrictionare mai mare a vanzarilor in strainatate.Regula va intra in vigoare numai in Statele Unite, dar autoritatile americane ar putea ulterior sa o prezinte organismelor internationale pentru a crea conditii egale la nivel global.In randul parlamentarilor republicani si democrati a existat o nemultumire tot mai mare provocata de ritmul lent de adoptate a unor reguli destinate inaspririi controlului exporturilor, iar liderul democratilor din Senat, Chuck Schumer, a cerut Departamentului pentru Comert sa accelereze procesul.Guvernul considera ca este in interesul securitatii nationale a Statelor Unite sa implementeze aceste controale, dar vrea sa ofere opiniei publice oportunitatea de a comenta regulile.