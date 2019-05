Au inceput inscrierile la editia a 6-a a Crosului IT-istilor

Ziare.

Kitul si participarea celor care activeaza in domeniul IT (fie ca sunt studenti, fie ca lucreaza in departamente ori companii din industria tehnologiei informatiei) sunt gratuite.Cu toate acestea, competitia se adreseaza tuturor persoanelor dornice sa faca parte dintr-o comunitate care timp de 5 ani consecutivi a spus "", promovand astfel miscarea in aer liber si un stil de viata activ si sanatos.Kitul de participare va contine un tricou tehnic, numar de concurs, insigna, baton energizant, dar si alte surprize din partea sponsorilor. Pe langa acestea, organizatorii isi asteapta concurentii echipati, ca de fiecare data, cu energie si voie buna.Programul evenimentului incepe cu distribuirea kiturilor de concurs, la ora 7:30, continua cu sesiunea de incalzire, la ora 9:00, urmand ca startul competitiei sa fie dat la ora 9:30. Startul si festivitatea de premiere vor fi amenajate langa Intrarea Cafeneaua Actorilor din Parcul Tineretului.Cei care doresc sa se inscrie vor putea opta pentru Cursa Hobby de 3km (o tura de lac) sau pentru Cursa Expert de 10 km (trei ture de lac) . Indiferent de timpii obtinuti pe traseu, participantii se pot simti niste invingatori pentru ca au renuntat la confortul si sedentarismul cotidian.Crosul IT-istilor este organizat de Infodesign, in parteneriat cu F-Secure Romania. Printre primii sponsori anuntati ai evenimentului se numara: Genesis, Marvo, Redis Nutritie, Buff Romania, Aqua Carpatica, Answear, Nutrislim, The Cage, Anvergura, Discovery Arena, Mojo Sailing.