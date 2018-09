Cum sa alegi tipul potrivit de intrerupatoare?

Tipuri de intrerupatoare

Tipuri de intrerupatoare dupa modul de folosire

Tipuri de intrerupatoare in functie de utilitate

Faptul ca exista mai multe tipuri de intrerupatoare disponibile se datoreaza evolutiei tehnologiei. Insa, care sunt aceste tipuri de intrerupatoare si pe care ar trebui sa il alegi? Acest articol iti va spune ce trebuie sa stii.Cum e mentionat si mai sus, intrerupatoarele sunt de mai multe tipuri.Acestea sunt cele mai cunoscute si raspandite intrerupatoare pe piata. Totusi, in ultimii ani au inceput sa fie inlocuite.Intrerupatoarele modulare sunt de model italian, si iti ofera sansa de a monta mai multe intrerupatoare in spatii mai mici. Vei avea nevoie de doze soporti, speciale, rame decorative sau dreptunghiulare. Sunt mai greu de instalat comparativ cu alte tipuri de intrerupatoare, dar ofera rezistenta si siguranta.Daca cele precedente sunt prea complicate, poti sa alegi intrerupatoare reglabile, care sunt mult mai usor de instalat.Exista mai multe tipuri de intrerupatoare, in functie de locul in care doresti sa le folosesti sau corpurile de iluminat la care vor fi conectate.Acestea au comanda asupra a doua circuite de iluminat, si sunt folosite in general in camere mai incapatoare. Se poate folosi doar un circuit, sau pot fi folosite amandoua, in functie de preferinte sau necesitati.Cele simple au comanda asupra unui singur circuit de iluminat. Sunt gasite in orice locuinta, fiind cele mai comune.Aceste intrerupatoare cruce iti permit comanda asupra circuitului de iluminat din mai multe puncte. Totusi, nu il poti folosi fara un intrerupator cap-scara. In mare parte, se foloseste in scara blocului intre etaje.Acestea pot comanda un circuit de iluminat din doua puncte diferite. Sunt folosite pe casa scarii, sau pe holuri lungi, cand doresti comanda din ambele capete.Chiar si utilizarea lor este de mai multe tipuri. Acestea sunt:In scarile de bloc, acestea sunt deosebit de utile. Pentru a evita sa cauti intrerupatorul prin intuneric, acestea se aprind la miscare. Nu doar ca sunt foarte utile, dar pot economisi si energie, stingandu-se singure in lipsa miscarii.Ele iti permit controlul intensitatii luminii in functie de propriile nevoi.Daca esti plecat de acasa si doresti sa tii hotii departe, acest intrerupator permite utilizarea luminilor din casa gradual, sau la anumite intervale de timp.Acestea sunt prevazute cu un led, pentru a fi mai usor de gasit in timpul noptii.Dupa cum vezi, pe piata sunt diverse tipuri de intrerupatoare. Alegerea celor potrivite depinde de nevoile si dorintele proprii.