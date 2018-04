Elon Musk ar putea pierde controlul asupra companiei Tesla, pe care a creat-o

Ziare.

Jing Zhao, actionar al Tesla, a venit de curand cu propunerea de inlaturare a lui Musk de la sefia Consiliului de Administratie al companiei. Musk detine aceasta functie din 2004, iar din 2008 a devenit si director general al Tesla.Intre timp, insa, lucrurile se schimba in intreaga lume, iar multe dintre companii nu mai accepta acest cumul de functii, potrivit CNet.com Desi nu este exclus ca Musk sa isi piarda pozitia de lider in CA Tesla, e totusi putin probabil ca asa ceva sa se intample. Asta, in conditiile in care de curand Consiliul a dat un comunicat prin care il sustine pe fondatorul companiei."Nu credem ca Tesla ar fi obtinut rezultatele de care se bucura astazi daca acest Consiliu ar fi fost condus de altcineva decat de Elon Musk. In lumina dezvoltarii pe care am putea-o inregistra in viitor, dar si a atentiei cu care trebuie sa realizam lucrurile pentru ca ea sa fie posibila, consideram ca cel mai bine ar fi ca Elon Musk sa ramana presedinte al board-ului", se arata in comunicatul citat.Membrii consiliului mai considera ca e perfect legal si firesc sa aiba un director care e si presedinte al CA, cata vreme firma e inca tanara, in dezvoltare si are nevoie de viziunea si energia fondatorului sau.