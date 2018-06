Octavian Bellu da startul celei de-a 5-a editii a Crosului IT-istilor

Ziare.

com

Sub sloganul "", evenimentul are ca scop promovarea unui stil de viata activ si sanatos, in special in randul IT-istilor, pentru care participarea este gratuita.Evenimentul va incepe la ora 8:00 cu ridicarea kiturilor de participare, continuand cu incalzirea asigurata, si in acest an, de antrenorul Claudiu Porof, urmand caLa cros s-au inscris sute de concurenti, care au optat fie pentru cursa Hobby 3km, fie pentru cursa Expert 6km.24 de persoane vor fi premiate pentru timpii obtinuti pe traseu, iar alti participanti vor putea castiga premii speciale.Mai multe informatii despre eveniment, precum si regulamentul crosului se gasesc pe site-ul www.infodesign.ro Proiectul este organizat de Infodesign, in colaborare cu F-Secure Romania.Evenimentul este sustinut de Ziare.com, iar un aport considerabil in sustinerea crosului il au si partenerii: Orange, GoPro, Mojo Sailing, Isostar, Nutrislim, The Cage, Redis Nutritie, Anvergura, Genesis, Marvo, Discovery Arena, Buff, Cabina WTF, Rakuten Kobo, Ingram, 7card, RedBull, Answear.ro, Aqua Carpatica, Tucano Coffee, Saturo, Relax Life, Bronec, Emerald, S.A.B.IF. si SmartFloors.