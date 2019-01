Planificati-va o cariera de succes in IT in doar 4 etape

1. Alegeti domeniul IT in care va regasiti

2. Scolarizati-va asa cum va convine cel mai mult: online sau in clasa

3. Usurati-va drumul catre un job

4. Invingeti concurenta cu o certificare recunoscuta

Inscrieti-va cat mai repede ca sa profitati de beneficii speciale

Ziare.

com

Acum este momentul potrivit sa puneti in practica deciziile de anul nou si sa luati masuri concrete care va vor ajuta sa obtineti un job bine platit in 2019.Cu un plan educational bine gandit initiat de LINK Academy, in mai putin de 12 luni veti ajunge in pozitia de a decide singuri unde si pe ce salariu veti lucra. Ca sa va construiti o cariera de succes in IT nu trebuie decat sa urmati cele patru etape de mai jos.Nu mai este de mult un secret ca in domeniul tehnologiei informatiei se obtine cel mai rapid succesul profesional. Insa, ca sa faceti parte din lumea IT, trebuie sa aveti o educatie de calitate si sa va pregatiti pentru viitoarea ocupatie.In urma scolarizarii la LINK Academy veti dobandi cunostintele necesare care va vor introduce intr-unul dintre cele mai cautate 6 domenii IT: programare IT business sau dezvoltarea aplicatiilor mobile Analizati domeniile care corespund intereselor dvs. si alegeti-l pe cel care va poate aduce cele mai mari sanse de succes.Dezvoltarea fulger a tehnologiilor moderne, pe langa cunostinte noi si sansa de castig, a adus si o libertate privind alegerea modalitatii de scolarizare.Toti cei care nu au posibilitatea sa urmeze cursurile in mod traditional, in sali de clasa, pot dobandi aceste abilitati si prin internet - din orice oras, din orice tara.Asta inseamna ca o educatie de calitate in domeniul IT este acum disponibila tuturor celor care au un calculator si conexiune la internet. Astfel, scolarizarea online aduce cunostinte identice si certificari recunoscute, precum si o educatie clasica Pe langa studiu, pentru a incepe o cariera IT de succes, trebuie sa dobanditi si abilitati de afaceri suplimentare, precum si sa aplicati cunostintele in practica inca din timpul scolarizarii.Numeroasele beneficii care stau la dispozitia cursantilor LINK Academy usureaza semnificativ intregul proces. Pe langa asta, Centrul pentru Dezvoltarea Carierei va ofera posibilitatea de a intra in contact cu angajatorii, de a ajunge la concursuri adecvate pentru pozitia dvs. si de a va gasi un job corespunzator.In functie de departamentul ales, la LINK Academy puteti dobandi una dintre certificarile recunoscute pe plan international precum certificarile Oracle, Adobe, Microsoft, Zend sau Cambridge.Aceste titluri reprezinta o dovada a expertizei dvs. si un mare avantaj la angajare. Avand cunostinte practice in domeniul IT, certificarea si experienta pe care le veti dobandi in doar un an de scolarizare, va vor ajuta sa va gasiti foarte repede si primul job in cel mai bine platit domeniu din secolul XXI. Beneficiile speciale ale inscrierii la LINK Academy sunt valabile doar pana vineri, 1 februarie. Porniti pe drumul catre o cariera IT de succes si faceti un plan ale carui rezultate va vor schimba viata.