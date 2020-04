Povestea elevului olimpic care a creat o piata online pentru toata Romania: De 10 ani face IT si nu are in plan sa plece din tara

Cum s-a nascut proiectul Farmeria.ro?

Cine sunt oamenii cu care lucrezi?

Cum functioneaza, mai exact, platforma?

Cati oameni folosesc platforma acum?

Spune-ne mai multe despre proiectele tale si felul in care au reusit ele sa fie de folos oamenilor de rand.

Cum te descurci cu scoala, in aceste momente?

Ce planuri de studii ai, pe mai departe?

Un astfel de tanar este si Andrei Patrascu, medaliat cu aur la Olimpiada Nationala de Tehnologia Informatiei si premiant la concursuri de robotica si software, care la doar 19 ani a creat deja o piata online pentru producatorii locali.El propune, insa, o organizare aparte, exact cum ai nevoie ca sa nu te pierzi prin marea "piata online": prioritate au produsele din aceeasi localitate, apoi cele din judetul tau. In plus, accesul producatorilor pe aceasta platforma este gratuit, "pentru a stimula economia, productia romaneasca si sanatatea oamenilor".Proiectul poarte numele de Farmeria.ro si comercializeaza deja peste 1.000 de produse, numarul lor si al producatorilor crescand in fiecare zi. Si, totusi, acesta nu este primul proiect al tanarului.Andrei este elev in clasa a XII-a la Colegiul National Pedagogic "Spiru Haret" din Focsani. Desi urmeaza un profil umanist, avand specializarea filologie engleza-intensiv, tanarul activeaza in zona de IT inca de acum 10 ani, cand a inceput sa creeze programe pentru jocuri, la varsta de 9 ani.In clasele V-VIII a continuat cu programarea, petrecand in jur de 8 ore in fata calculatorului. "(...) pentru a-mi largi setul de cunostinte in domeniu", explica el."In clasa a IX-a, profesorul meu de TIC, Marius Maciuca, a manifestat interes fata de ceea ce faceam pe vremea aceea si m-a indemnat sa particip la olimpiada, macar pentru experienta de a concura", spune, pentruIncepand cu acea olimpiada judeteana si pana in prezent a participat la mai multe concursuri si olimpiade, reusind sa obtina argint, bronz si aur la Olimpiada Nationala de Tehnologia Informatiei si premii anuale la celelalte concursuri de software si robotica la care a participat.Ideea care sta la baza proiectului a fost a mamei mele. Imediat ce am auzit ideea, mi-am imaginat logo-ul si numele de Farmeria.Dupa ce am reusit sa realizez cele doua elemente, am amanat proiectul, avand alte proiecte in desfasurare la Codestage.Platformele si infrastructurile web sunt partea pe care m-am specializat de-a lungul timpului si m-am simtit obligat din punct de vedere moral sa ii transform ideea in ceva palpabil.Am inceput pe 3 aprilie sa scriu codul si pe 8 aprilie am lansat Farmeria, dupa o saptamana de munca la modul propriu, lucrand in jur de 20 de ore pe zi, chiar 24 in ultimele zile.Farmeria nu este prima solutie cu care venim in sprijinul oamenilor in mod gratuit.La Codestage avem in desfasurare un program prin care oferim site-uri gratuite anumitor afaceri care au fost afectate de situatia creata de noul virus.Consider ca oameni e putin spus. Ii consider, personal, super-oameni. Asta nu din perspectiva prieteniei pe care am legat-o cu Ovidiu Mihailescu si Horea Dobai, ca membri ai Consiliului National al Elevilor, ci din perspectiva profesionala.In cadrul Farmeria, Ovidiu Mihailescu este persoana care se ocupa de marketing.Practic, Ovidiu analizeaza modul de consum al utilizatorilor, pune in balanta diferiti termeni si trasam directiile de promovare a platformei impreuna.Totodata, Ovidiu este partenerul meu de baza in proiectele mai mari pe care le initiez, datorita viziunii comune pe care o impartasim despre modelele de business, branding, directii de dezvoltare etc.Horea Dobai are grija de pastrarea unei relatii cu producatorii si clientii, asigurandu-le toate mijloacele pentru ca acestia sa-si indeplineasca scopurile, prin intermediul nostru.Platforma a fost gandita in prima faza ca o unealta care sa stimuleze productia si comertul local si sa faciliteze in acelasi timp accesul oamenilor la mancare naturala, direct din gradinile producatorilor.Unul dintre stalpii oricarei strategii de dezvoltare pe care o facem este intelegerea utilizatorilor. Consideram ca este necesar sa imbunatatim constant orice aspect pentru a ajunge cat mai aproape de nevoile vizitatorilor nostri.De exemplu, cautarea a fost intr-o prima faza rezumata la o singura categorie de produse, toate din judetul tau.Acum, poti cauta categorii, subcategorii si localitati multiple si sunt afisate utilizatorului in functie de mai multi factori (distanta fata de producator in unele cazuri).Pentru producatori am scris un modul care le permite sa isi transforme gradina intr-o mica afacere, prin analiza seturilor de date colectate de Farmeria, precum vizite, surse de trafic, cautari similare etc.Acestia au la dispozitie mai multe grafice care le permit in aceasta faza sa isi imbunatateasca modul de afisare a produselor.Suntem intr-o dezvoltare continua si adaugam noi facilitati, din ce in ce mai complexe pentru a optimiza intregul proces.Ne face placere sa vedem ca numarul de vizite zilnice se mentine in jurul cifrei de 5.000.La momentul de fata, avem aproape 400 de conturi inregistrate, dintre care 227 conturi de producatori si aproape 1.000 de produse publicate.Trendul de crestere pentru fiecare dintre valorile mentionate este in ascensiune continua de la lansare, platforma inregistrand in jur de 200 de produse noi zilnic.Intr-adevar, Farmeria nu este prima platforma pe care o dezvolt. In fiecare an am dezvoltat minimum trei platforme, cate una dintre aceste trei platforme fiind creata special pentru concursul national de software "InfoEducatie".Printre platformele dezvoltate pentru participarea la acest concurs se numara:, platforma dezvoltata in clasa a IX-a pentru stocarea dosarului medical online, platforma care, in opinia mea, ar avea un grad de aplicabilitate si utilitate ridicat; HealthLog a insemnat pentru mine si prima calificare la un hackathon de 24 de ore., o platforma web care analiza site-urile web din orice punct de vedere si venea cu remedii: teste de securitate - SQLi, XSS, CSRF, headere HTTP, etc.; teste de viteza; teste SEO. WebEnhancer a fost dezvoltat in aceeasi maniera ca Farmeria: munca asidua timp de o saptamana., ultima platforma cu care am participat la sectiunea Web, reprezinta o insumare de cunostinte pe care le-am dobandit de-a lungul timpului despre afaceri. Aceasta platforma analiza afacerile si venea cu reprezentari grafice, solutii, etc. Analiza impactul in social media pe care il avea afacerea respectiva, canalele de vanzari, gestiunea resursei umane, analize financiare si ultimul modul care era in lucru tintea spre predictibilitatea executiei financiare.Niciunul dintre aceste proiecte nu a putut fi aplicat deoarece, in viziunea mea, pentru a atinge punctul dorit de performanta erau necesare investitii. Nu am avut parte la acel moment de un capital care sa imi permita dezvoltarea lor.Pe langa proiectele mentionate anterior, mai mult sau mai putin "scolare", am dezvoltat si alte platforme pentru diferite domenii.Incerc sa gasesc un punct de echilibru intre cele doua planuri, afacerea (care, la randul ei, are multe subdiviziuni) si BAC-ul.Educatia formala o voi contura in domeniul economiei, la Bucuresti. Educatia financiara nu va lipsi niciodata.Indiferent de forma de educatie pe care o voi aborda, pot spune ca acea forma de educatie nu va avea sfarsit. Consider ca studiul niciodata nu se termina, mai ales in contextul actual in care asistam la o dezvoltare generala accelerata.