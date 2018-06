Sute de alergatori iau startul sambata la Crosul IT-istilor

Ziare.

Sub sloganul, cea de-a cincea editie a evenimentului se desfasoara in Parcul Tineretului si se adreseaza, in special, IT-istilor pentru care participarea este gratuita, dar si celor care sunt amatori de miscare.", a declaratEvenimentul va incepe la ora 8:00 cu ridicarea kiturilor de participare, continuand cu incalzirea asigurata si in acest an de antrenorul Claudiu Porof, urmand ca startul sa se dea la ora 10:00. Concurentii vor putea opta pentru cursa Hobby 3km, respectiv cursa Expert 6km.24 de persoane vor fi premiate pentru rapiditate, iar alte 10 persoane vor putea castiga premii surpriza.Detalii privind programul si regulamentul crosului se gasesc pe site-ul www.infodesign.ro Inscrierile se mai pot face pana pe data de 20 iunie.Proiectul este organizat de Infodesign, in colaborare cu F-Secure Romania.Evenimentul este, iar un aport considerabil in sustinerea crosului il au si partenerii: Orange , GoPro, Mojo Sailing, Isostar, Nutrislim, The Cage, Redis Nutritie, Anvervura, Genesis, Marvo, Discovery Arena, Buff, Cabina WTF, Rakuten Kobo, Ingram, 7card, Redbull, Answear.ro, Aqua Carpatica, Tucano, Saturo, Relax Life si Bronec.Cu o experienta de peste 25 de ani pe piata nationala si internationala, Infodesign ofera servicii din domenii variate: Solutii IT, Programare Web & Mobile, Creatie si productie publicitara, Servicii Financiar - Contabile. Infodesign Group este o societate cu capital 100% romanesc, ce are sedii in Bucuresti, Iasi si Bulgaria.