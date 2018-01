Alesii locali din Alba Iulia au primit tablete scumpe, dar nu prea stiu sau nu vor sa le foloseasca

Ziare.

Primarul orasului, Mircea Hava, sustine ca tabletele au fost cumparate pentru a se reduce consumul foarte mare de hartie necesara pentru tiparirea dosarelor de sedinta.Hava si-a ironizat colegii spunandu-le ca trebuie sa invete sa le foloseasca deoarece chiar si nepotelul sau de doi ani si jumatate stie sa deschida un smartphone sau o tableta . "Sunt usor de folosit,. Nepotul meu are doi ani si jumatate si deschide si telefon si tableta. Toata lumea invata", a declarat Mircea Hava.Unul dintre consilierii locali, independentul Mircea Trifu, a refuzat sa primeasca tableta spunand ca face acest gest in semn de protest fata de o cheltuiala pe care o considera inutila.. Atunci cand toti albaiulienii vor beneficia de retele de apa, canalizare, curent electric si strazi asfaltate, atunci cand Stadionul Cetate nu va mai fi o ruina, cand vom avea macar o piata moderna la Alba Iulia si o sala de sport cu macar 500 de locuri pentru spectatori (...) probabil voi vota proiecte futuriste gen smart-city sau voi accepta tablete cumparate din banii albaiulienilor", a spus Trifu.La inceputul acestui an, Primaria Alba Iulia a cumparat 30 de tablete, investitia ridicandu-se la aproximativ 63.000 de lei, astfel ca fiecare tableta a costat 2.084 de lei.O masura similara a fost luata anul trecut si de Consiliul Judetean Alba, insa s-a dovedit un esec deoarece dupa un an sunt folosite de doar doi dintre alesii judeteni. Tabletele primite de fiecare dintre cei 33 de consilieri judeteni au fost achizitionate in urma unei achizitii publice si au costat fiecare 770 de lei, fara TVA.