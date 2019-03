Recensamant cu tablete: Statul vrea sa cumpere 25.000 de dispozitive ca sa ne colecteze datele

Ziare.

Potrivit Profit.ro , in afara de aceste dispozitive vor mai fi achizitionate echipamente, software si birotica necesare functionarii unui Call Center pe perioada colectarii datelor la cele doua recensaminte.Pentru efectuarea celui al populatiei din 2021, bugetul total estimat este de 415,3 milioane lei.De asemenea, in perioada 1 octombrie 2020 - 30 noiembrie 2020 va fi efectuat recensamantul general agricol. Contributia financiara a UE pentru acoperirea costului colectarii datelor va fi de 75% din costurile eligibile, sub rezerva unui cuantum maxim, care, in cazul Romaniei, este de 4 milioane euro.