Sfaturi pentru cumpararea unei tablete performante - Protableta.ro

Multi dintre noi ne-am obisnuit cu gandul ca doar tabletele iPad de la Apple sau diversele modele de tablete de la Samsung si Google ar merita cumparate, insa lucrurile nu stau deloc asa.Daca vrei sa iti cumperi un dispozitiv de calitate, performant, care sa inlocuiasca laptopul in multe operatiuni pe care le faci zi de zi, atunci tableta ar putea fi raspunsul cautat.In primul rand, trebuie sa spunem ca nu respingem ideea de a-ti cumpara un iPad. Este un produs foarte bun (pentru care gasesti componente tableta foarte usor), fiabil si performant, insa vine cu un mic (de fapt, mare) dezavantaj: pretul.Nu oricine isi poate cumpara o tableta de la Apple, ultimele modele de iPad Pro fiind mult mai piperate ca pret. Performanta lor este pe masura: iPad Pro cu ecranul de 9,7 inchi are unul dintre cele mai rapide procesoare din lume.De asemenea, Apple a lansat si varianta cu ecran de 12 inchi pentru cei care vor un afisaj mai generos la aceeasi performanta.Cei de la Microsoft nu par impacati cu gandul ca ar putea deveni un jucator secundar in domeniu. Expertii sunt de parere ca modelul de tableta Microsoft Surface Pro 2017 are aceleasi performante ca ale unui laptop.Ea poate fi accesorizata si cu o tastatura magnetica foarte utila care iti va scoate din buzunar o suma destul de mare de bani. In plus, aceasta vine si o alternativa buna la sistemul de operare Android, avand instalata o versiunea proprie de Windows pentru dispozitive mobile.Pana la urma, tableta cea mai buna este cea care te ajuta sa rezolvi ceea ce ai nevoie. Nu uita sa iei in considerare si nevoia de a schimba unele componente (pe care le gasesti la www.protableta.ro ), in caz de accident.Daca vrei sa inlocuiesti laptopul si vrei o tableta doar pentru portabilitatea ei, iti va trebui un model recent, cu tastatura detasabila (cunoscuta si modelul 2 in 1).Daca vrei sa o conectezi la televizor si sa afisezi pe un ecran mai mare continutul ei, poate ar trebui sa cauti o tableta cu conexiune HDMI.Daca lucrezi la multe proiecte si vrei sa stochezi cat mai multe fisiere (unele chiar si multimedia) in ea, atunci orienteaza-te spre o tableta cu capacitate mare de stocare.Pentru ca ea sa ruleze cat mai bine aplicatiile folosite si sa fie utila si pe partea de multitasking, gandeste-te la o tableta octa-core cu o memorie RAM de cel putin 1,5 GB.Procesoarele Snapdragon sunt in dotarea multor tablete de ultima generatie ale unor producatori cunoscuti si ofera performante foarte bune.Nu in ultimul rand, e cazul sa iei in considerare si capacitatea bateriei. Din acest punct de vedere, cele mai apreciate modele sunt iPad Pro (de 10,5 inchi), a carui baterie poate tine peste 13 ore de navigare pe internet, iPad (9,7 inchi) - care poate functiona 13 ore fara intrerupere - si Amazon Fire HD 8, model care iti ofera o autonomie de peste 11 ore.