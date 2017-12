10 previziuni facute de un expert in inteligenta artificiala. Lumea va fi de nerecunoscut in 2050

Ziare.

Walsh este expert in inteligenta artificiala si unul dintre initiatorii scrisorii prin care mai multe personalitati din industrie avertizeaza Natiunile Unite cu privire la "robotii ucigasi" . Cu sau fara arme capabile sa ia singure decizii, noile tehnologii vor schimba radical lumea pana in 2050, scrie australianul in noua sa carte, "It's Alive!: Artificial Intelligence from the Logic Piano to Killer Robots", potrivit ABC Acestea sunt cateva dintre cele mai interesante previziuni ale lui Walsh despre impactul inteligentei artificiale asupra societatii.Oamenii nu vor mai cumpara masini si vor uita treptat cum sa conduca, avand non-stop la dispozitie vehicule conectate. Masinile autonome vor aparea pe strazi in 15-20 de ani. Drumurile vor fi mult sigure fara oameni la volan si mai putin aglomerate, transportul va fi mai ieftin, iar categorii precum persoanele in varsta sau cele cu dizabilitati vor beneficia de o mai mare mobilitate.Medicii viitorului vor fi masinarii prevazute cu inteligenta artificiala care vor sti totul despre starea de sanatate a pacientului, monitorizand constant tensiunea arteriala, nivelul zaharului din sange sau somnul acestuia. Se vor conecta chiar si la vasul de toaleta, pentru analize instant.Oamenii isi vor face selfie -uri pentru indentificarea unui posibil melanom sau a unor eventuale afectiuni oculare si isi inregistra vocea pentru depistarea unor afectiuni ca dementa sau accident vascular cerebral.Staruri de mult plecate dintre noi ar putea fi readuse la viata sub forma de holograme foarte realiste si, prin intermediul tehnologiei, oamenii vor putea juca in propriile filme.Astfel de lumi virtuale ar putea crea insa o nou tip de dependenta, existand riscul ca unii sa le prefere lumii reale.Sistemele de inteligenta artificiala vor organzia modul in care lucreaza oamenii, programand activitatile, aproband concediile, monitorizand munca si acordand bonusuri.Vor fi, de asemenea, capabile sa ia decizii cu privire la angajari si concedieri, insa Walsh avertizeaza ca acest lucru nu ar trebui lasat pe seama lor. "Va trebui sa invatam cand sa le spunem computerelor: 'Imi pare rau, nu te pot lasa sa faci asta'. Sunt decizii pe care pur si simpu nu ar trebui sa le permitem masinariilor sa le ia", insista profesorul.Si nu doar pentru a activa sistemul de iluminat, ci vor intra intr-o camera si vor intreba cine a castigat meciul de fotbal, iar unul dintre numeroasele dispozitive de inteligenta artificiala din locuinta va recunoaste vocea proprietarului si il va cunoaste suficient de bine pentru a sti la ce meci se refera.Putini vor rezista tentatiei de a avea toate lucurile din jur conectate, ceea ce va avea un impact serios asupra vietii private.Inteligenta artificiala se va pricepe mai bine la atacuri cibernetice decat hackerii umani, iar singura aparare va fi un alt program de inteligenta atificiala. Bancile, precum si alte companii si guvernele, vor trebui sa investeasca din ce in ce mai mult in sisteme sofisticate de protectie.Inteligenta artificiala va schimba fotbalul si multe alte sporturi. Antrenorii si jucatorii vor folosi tehnologia pentru a imbunatati jocul, iar cei care se ocupa de analiza datelor vor fi unii dintre cel mai bine platiti membri ai cluburilor sportive.Pe pamant, pe apa sau pe calea aerului, astfel de vehicule vor transporta marfuri fara niciun om la bord, cu avantaje pe partea de siguranta si eficienta. Avioanele de pasageri vor continua sa fie pilotate de oameni, spune Walsh, cel putin pentru o vreme.Computerele scriu deja stiri simple din domeniul financiar si sportiv, insa, pe masura ce tehnologia se imbunatateste, inteligenta artificiala va putea sa scrie materiale mai complexe.In loc de prezentantori, vor exista avatare si chatboti filmati de camere robotice, iar stirile vor fi personalizate pentru fiecare telespectator in parte.Va deveni o obisnuinta ca oamenii sa lase in urma un chatbot care sa stie povestea vietii lor si care sa vorbeasca exact ca ei, aducand alinare familiei dupa moartea lor.