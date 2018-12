4 criterii esentiale pentru alegerea unui amplificator audio de top

1. Numarul de canale

2. Impedanta (ohmi)

3. Puterea RMS (W)

4. Banda de frecventa

Exista numeroase modele disponibile pe piata, motiv pentru care alegerea celui potrivit poate deveni o adevarata provocare.Pentru a simplifica aceasta procedura pentru tine, am pregatit lista celor 5 criterii esentiale care stau la baza alegerii celui mai bun amplificator audio de la Avstore Iata ce trebuie sa stii pentru a face alegerea corecta:Primul criteriu important de selectie a unui amplificator audio de top este reprezentat de numarul de canale de iesire, cu care acesta este dotat. Acesta este important intrucat influenteaza calitatea sunetului imprimat. Iata care sunt optiunile pe care le ai la dispozitie:- Acestea includ un singur element, care amplifica boxa subwoofer.- Acestea sunt specifice sistemelor cu amplificare stereo si ofera sansa utilizarii canalelor, in functie de preferinte.- Acestea permit utilizarea unui singur amplificator pentru alimentarea unui sistem audio complet. Cel mai popular produs din aceasta categorie este amplificatorul audio cu 5 canale.In functie de specificul sistemului tau audio, poti opta pentru produsul potrivit din cadrul acestor categorii.Impedanta reprezinta rezistenta sistemului audio la trecerea curentului. Cu cat valoarea acesteia este mai mare, cu atat sistemul va permite o trecere mai mica a curentului. Impedanta standard a castilor variaza intre 8 si 600 ohmi.In plus, sursa audio are propria sa valoare de impedanta. Pentru a asigura un transfer maxim de putere in cazul acestor sisteme, trebuie sa asiguri valori egale ale impedantelor (casti - iesire din casti).Iata care sunt optiunile pe care le ai la dispozitie in acest caz:- Aceasta caracterizeaza transferul de putere realizat in cazul boxelor, inregistrand valori cuprinse intre 4 si 16 ohmi sau mai mari.- Aceasta caracterizeaza toate amplificatoarele audio.Pentru a asigura o buna calitate a sunetului, este important ca impedanta boxelor si a sistemului audio utilizat sa inregistreze aceeasi valoare.★ In cazul in care cautati amplificatorul potrivit pentru sonorizari ambientale, puteti alege echipamente public adress. Acestea au valori de intrare/iesire, pe linie de tensiune constanta, de 100 V. Astfel, veti putea integra mai multe difuzoare, in functie de necesitati, fara grija verificarii constante a impedantei.Pentru a alege un amplificator audio potrivit pentru sistemul vostru audio, este important sa cunoasteti puterea muzicala a produselor disponibile (RMS) . Aceasta va determina cat de tare se va auzi sunetul emis de difuzoare.Magazinele specializate in comercializarea acestor produse pun la dispozitie amplificatoare cuIn acest caz, trebuie sa respecti regula unei valori a puterii insumate a difuzoarelor mai mare decat cea a amplificatoarelor. Aceasta nu trebuie sa fie niciodata mai mica intrucat risti ca echipamentele tale de sunet sa se arda.★ Conexiunea dintre un amplificator cu putere reala (RMS) in valoare de 120 W si puterea difuzoarelor in valoare de 180 W este una potrivita.Cel de-al patrulea criteriu de selectie important pentru alegerea unui amplificator audio de top este reprezentat de banda de frecventa.Regula de baza in cazul acesteia este urmatoarea: o banda larga de frecventa asigura emiterea unui sunet de calitate.❏ De regula, atunci cand alegi un, vei avea nevoie de o banda de frecventa cu❏ In cazul, frecventa de raspuns poate fi limitata, la valori care depasesc 20kHz, datorita sistemului de filtrare existent la intrare si la iesire. Astfel, este eliminat riscul de perturbare a potentialului amplificatorului de frecventele infrasonice sau ultrasonice.Acum ca ai descoperit principalele criterii de selectie ale acestor produse, poti alege cele mai bun, in functie de nevoile si preferintele tale.