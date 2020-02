5 motive pentru care sa-ti cumperi o imprimanta si cum sa o alegi

5 motive pentru care sa-ti cumperi o imprimanta

1. Economisesti timp cu imprimante laser

2. Economisesti bani cu multifunctional laser

3. Pret de achizitie accesibil imprimante laser monocrom si color

4. Usurinta in instalare

5. Design usor de integrat in orice spatiu

Cand sa achizitionezi o imprimanta laser monocrom/ color sau injket?

Cum sa alegi o imprimanta?

Sugestii de imprimante

Top 4 imprimante compacte recomandate in 2020

1. Canon MG25505

2. Inkjet monocrom Epson M1100 CISS

3. Inkjet Canon Pixma

4. Epson L810

Fie ca esti sau nu pasionat de tehnologie, existenta unui calculator si a accesoriilor periferice uzuale iti poate schimba viata.Desi imprimanta face farte din categoria perifericelor de care ne putem lipsi, aceasta se poate dovedi a fi extrem de utila ca si restul accesoriilor obligatorii (mouse, tastatura, boxe etc.).In plus, achizitia unei astfel de imprimante iti poate oferi zeci de avantaje. Iata care sunt acestea:Chiar si intr-o era supra-tehnologizata nevoia de timp este intr-o continua ascensiune. Timpul nu va fi considerat niciodata prea mult si suficient incat sa ducem la buna indeplinire toate planurile.Dimpotriva! Deseori acesta este mult prea limitat, astfel ca apare practica de a amana lucrurile de pe-o zi pe alta.Avand o imprimanta personala la tine in locuinta inseamna ca nu mai esti nevoit sa pierzi timp in cautarea unui centru specializat. Acest lucru este de mare ajutor tinand cont ca incidenta unei imprimante la sate sau in zonele periferice este foarte redusa.Astfel, nu mai trebuie sa petreci mai mult timp pe drum in cautarea unui centru potrivit. Iti poti fotocopia si printa documentele oricand si la orice ora, fara sa fii nevoit sa respecti un anumit program sau sa stai la cozile interminabile.Majoritatea imprimantelor vin deja cu cartuse originale pline, ceea ce inseamna ca-ti vei putea printa documentele si/sau amintirile inca din prima clipa de la achizitia si instalarea unei astfel de imprimante.Ulterior nu ramane decat sa iti achizitionezi un cartus de schimb sau sa-l reincarci pe cel golit.Cu toate acestea, noi recomandam sa mergi pe tusurile originale a caror vopsea nu se usuca cu usurinta, iar culorile sunt considerabil mai intense si 100% compatibile cu mecanismul imprimantei alese.Desi cartusele originale ti se pot parea mult prea scumpe pentru bugetul tau, hai sa facem un calcul sa vezi cat poti economisi cu acestea.Un cartus original are in medie o durata de viata de aproximativ 200 foi alb-negru si circa 60 foi color.Considerand faptul ca un cartus original poate avea pretul cuprins intre 80-150 lei, ca o imprimare alb-negru poate costa intre 10 bani si 1 leu, calculele ne indica ca poti face o economiei de pana la peste trei ori din valoarea cartuselor.Acest lucru inseamna ca ai sansele sa-ti amortizezi investitia imprimantei chiar din prima luna.In functie de performantele pe care ti le doresti de la o imprimanta, costurile pot varia de la cativa zeci de lei, pana la cateva sute sau chiar mii.In general, imprimantele sunt corect raportate calitate-pret. In plus, acestea au o durata de viata foarte lunga, indiferent de marca sau model, ceea ce inseamna ca nu vei fi nevoit sa investesti constant pentru mentenanta acesteia.In plus, nici piesele de schimb nu sunt foarte scumpe, dar gama extrem de variata de imprimante prezenta pe piata iti permite oricand sa-ti inlocuiesti o imprimanta defecta, cu una noua.Si, dupa cum spuneam anterior, costurile de achizitie pot fi amortizate in timp extrem de scurt.Imprimantele sunt periferice usor de instalat, instalarea acestora neavand nevoie de personal specializat pentru montaj, instalare si conexiuna la un calculator central.Aceasta instalare poate fi realizata de catre oricine, inclusiv de persoane in varsta sau tineri, sub indrumarea potrivita.Timpul de realizare a unei conexiuni este foarte redus, marja fiind de regula in jurul a cateva secunde.In functie de nevoile pe care le prevede incaperea si locuinta ta, iti poti alege o imprimanta de mari dimensiuni sau una de dimensiuni reduse.In prezent exista si posibilitatea de a-ti achizitiona inclusiv imprimante portabile, de mici dimensiuni, pe care le poti utiliza oricand si oriunde, atunci cand uiti sa-ti printezi documentele dorite la domiciliu.Astfel, necesitatea de documente poate fi acoperita oriunde in lume si la orice ora, nefiind conditionat de vreme sau de locatie.O imprimanta este un accesoriu extrem de potrivit spre a fi achizitionat oricand. Chiar daca in prezent nu ai o sumedenie de fisiere pe care sa le foto copiezi si sa le imprimezi in mod constant, intotdeauna va aparea nevoia neasteptata de a scana un document sau de a copia unul.Asadar, imprimanda poate fi achizitionata oricand, indiferent de varsta. Prin intermediul unei imprimante poti inclusiv sa-ti printezi pozele preferate direct la tine acasa, adaugandu-le apoi in albumul de familie care le va conserva drept amintire pentru intreaga viata.Atunci cand esti in cautarea unei imprimante trebuie sa tii cont de diferite aspecte. Printre acestea se numara bugetul disponibil, care este intotdeauna un criteriu extrem de important de luat in considerare. In functie de asteptarile pe care le ai de la o impprimanta, costurile pot varia.De asemenea este foarte important sa stii cum sa te orientezi spre a face o astfel de achizitie.Spre exemplu, in magazinele online vei gasi imprimante la oferta, imprimante refurbished si imprimante cu un pret mult mai bun decat in cazul imprimantelor disponibile in magazine.In plus, vei gasi o gama mult mai variata de modele dintre care iti poti gasi cu mai multa usurinta o imprimanta adecvata nevoilor tale.In acelasi timp trebuie sa tii cont si de destinatia imprimantei. Daca ai o afacere in domeniu sau daca iti doresti sa incepi o astfel de afacere vei fi nevoit sa apelezi la o imprimanta profesionala, de mari dimensiuni si cu mai multe performante si nu pentru una clasica, de mici dimensiuni, asa cum este in cazul imprimantelor personale, pentru locuintele individuale.In acest caz trebuie sa te orientezi catre o multifunctionala precum Lexmark X95DE. Acest gen de multifunctionala poate fi utilizata si in cladirile de birouri care activeaza cu multa papetarie, cat si in scoli.Exista insa si multifunctionale de mici dimensiuni care iti permit uzul acasa, acestea avand functii variate intr-un dispozitiv de mici dimensiuni, care este mai usor de integrat.Prin intermediul unei astfel de multifunctionale poti realiza orice tip de activitate din domeniul imprimarii, indiferent de tipul hartiei sau al complexitatii procesului.Avand in vedere ca cele mai intalnite tipuri de imprimante sunt cele de dimensiuni compacte, care nu ocupa mult spatiu si nici cunostinte vaste de operare, avem pentru voi si cateva sugestii de imprimante care sa va ajute sa faceti alegerea cea mai buna.Iata care sunt recomandarile noastre.Principalul motiv pentru care imprimanta Canon MG25505 este in topul recomandatelor se datoreaza pretului extrem de accesibil si usor de pliat pe bugetul oricui.Aceasta imprimanta poate fi achizitionata in prezent la pretul de 169.00 lei, cu o reducere speciala de 43% din pretul originalImprimanta functioneaza atat cu hartie obisnuita, pentru copierea documentelor, cat si cu hartie speciala mata sau lucioasa pentru fotografii.Cu ajutorul acestei imprimante poti realiza atat fotografii de dimensiuni mici, fotografii de tip buletin sau fotografii de dimensiuni mari pentru tablouri.Imprimanta are o viteza de imprimare de 4ipm si o viteza de scanare de doar 14 secunde. Se conecteaza la orice gadget, laptop sau calculator prin intermediul unui USB 4.0 ceea ce permite un transfer rapid si o imprimare extrem de rapida a documentelor favorite.Are o greutate redusa de aproximativ trei kilograme jumatate, ceea ce o face extrem de usoara de depozitat si de stabilit unghiul ideal de amplasare in locuinta.Acest tip de imprimanta este un concept diferit, datorita imprimarii monocrome care va ajuta sa imprimati intr-un mod inedit atat texte alb-negru cat si imagini, meme-uri, fotografii etc.Veti obtine un rezultat cu un aer usor retro, care vor impresiona prin simplitatea structurii si prin accentuarea umbrelor fix asa cum trebuie.Imprimanta monocroma Epson M1100 CISS este mult mai rapida decat o imprimanta obisnuita, cat si fata de o imprimanta cu laser. Datorita imprimarii cu jet de cerneala aceasta imprimanta reduce atat consumul de materie prima utilizata la imprimare, cat si consumul de energie.Imprimarea prin intermediul Epson M1100 CISS reduce timpul de imprimare pana la cateva secunde, in timp ce timpul de imprimare pentru o imprimanta obisnuita, cu laser, poate ajunge pana la peste 20 ori mai mare.In acelasi timp aceasta imprimanta poate printa pe orice tip de hartie, indiferent de marime sau tipul hartiei, in timp ce majoritatea imprimantelor cu laser suporta doar un format standardizat A4.Majoritatea bateriilor au un concept de utilizare clasic, necesitand o conexiune la o priza care sa permita alimentarea acestora. Canon Pixma vine cu un concept diferit prin faptul ca este o imprimanta cu baterie.Astfel, Canon Pixma nu are nevoie de conexiune la priza, reducand numarul cablurilor inestetice si care totodata pot reprezenta un pericol pentru utilizatori.Aceasta imprimanta vine cu sistem Wifi integrat, ceea ce-i permite compatibilitatea atat cu un laptop, cat si cu un dispozitiv mobil sau de pe tableta.Acest lucru inseamna ca poti sa faci un transfer direct de documente, fara a fi nevoie sa depinzi de curent electric sau de integritatea sistemului.In acelasi timp, prin intermediul Canon Pixma puteti imprima orice lucru doriti, fara pic de efort, de pe paginile preferate de internet.Cat despre modalitatea de operare, Canon Pixma face parte din categoria perifericelor inteligente, ideale intr-o casa smart, care permite operarea si ajustarea functiilor de pe telefonul mobil. Astfel, relatia ta cu imprimanta este la doar un click distanta.Imprimanta HP LaserJet Enterprise M501dn, hp laserjet enterprise, laser monocrom, A4 duplex, 43 ppm, usb retea = 1899 leiImprimanta Epson L810 face parte din categoria imprimantelor multifunctionale de dimensiuni reduse care imprimeaza prin intermediul jetului de cerneala.Practic, in timpul procesului de imprimare, aceasta elimina un jet de cerneala care permite acoperirea perfecta a profilului de imprimare, oferind o claritate si o detaliere perfecta a micilor elemente.Epson L810 este in principal o imprimanta specializata in imprimarea fotografica, aceasta ajutandu-va sa dobanditi un album profesional si bogat in amintiri de neuitat.Imprimanta ruleaza cu viteze foarte mari de imprimare astfel incat capodopera dumneavoastra va fi gata in doar cateva secunde, fara a fi nevoiti sa asteptati un timp indelungat.De asemenea, cerneala utilizata are un timp de uscare extrem de rapid, evitand astfel transferul de cerneala si reducerea intensitatii acesteia.Recipientele furnizate la achizitia acestei imprimante vin deja cu materie prima, fiind gata de imprimare inca din prima secunda. Totodata aceste recipiente sunt reincarcabile, oferindu-va posibilitatea de a le reincarca imediat dupa consumul acestora.Imprimanta Epson detine de asemenea un ecran LCD si va permite utilizarea acesteia chiar si in lipsa unui PC. Puteti inclusiv sa imprimati fotografii de pe dispozitivul mobil sau chiar de pe cardurile de memorie.In concluzie, imprimantele pot fi extrem de utile in diferite situatii, atat pentru persoanele care au un stil de viata activ si care depind de existenta unei astfel de imprimante, cat si pentru utilizatorii individuali care au nevoie de un astfel de gadget periferic ca sa-si imbunatateasca calitatea vietii.Alegerea potrivita imprimantei poate influenta calitatea documentelor imprimante, numarul acestora, consumul energetic, cat si confortul fiecarui utilizator in parte.Bugetul pentru achizitia unei imprimante difera de la caz la caz, in functie de performantele necesare si de scopul utilizarii unei imprimante.In cadrul societatilorin care copierea este o practica de baza, va fi nevoie de multifunctionale avansate care sa printeze cu o viteza ridicata un numar ridicat de documente si de o calitate ireprosabila.In acelasi timp si utilizatorii individuali pot gasi solutia intr-o multifunctionala de dimensiuni reduse, concepute in mod traditional, fie o multifunctionala smart care poate fi controlata inclusiv prin intermediul unui telefon mobil.Prin achizitionarea unei imprimante poti face economii ridicate, care vor influenta direct stilul de viata.