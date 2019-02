Afla tot ce trebuie sa stii despre codurile de bare

Ziare.

Codurile de bare au aparut in anul 1966, insa in anul 1970 s-a observat de catre compania Logicon.Inc faptul ca este nevoie de coduri unice dupa un anumit standard.Codul de bare este o insiruire unica de cifre care este scris sub forma codificata, in acest caz bare, pentru a nu se confunda anumite cifrele cu altele la citirea acestora cu cititorul pentru coduri de bare , ceea ce ar putea duce la confuzii foarte mari.Acest model de codificare s-a dezvoltat si a dus la apatitia codurilor UPC (Universal Product Code - Cod Universal de Produs) in iunie 1970.Primele cititoare de coduri de bare universale a fost folosite in supermarketul Marsh's, iar primul produs vandut cu acest tip de eticheta a fost guma de mestecat Wrigley's.Codurile de bare se pot scrie sub diferite forme, avand posibilitatea de incorporare a unui numar diferit de cifre, de exemplu, unele coduri avand 6 cifre, iar altele- 10 cifre.In structura codurilor de bare sunt prezente 3 tipuri de informatii esentiale:- tara de origine a produsului;- numele codificat al producatorului;- identificarea propriu-zisa a produsului prin numarul unic.Codurile de bare pot fi foarte usor imprimate in zielele noastre, aceasta optiune fiind prezenta chiar la multe aparate pentru etichetarea preturilor , ceea ce grabeste foarte mult procesul.Pentru a vedea realul efect al folosirii codurilor de bare, putem sa aruncam o privire asupra studiului de caz facut chiar de catre o companie, numita Quaker, ce se ocupa cu fabricarea de ferestre.Acesta avea probleme in a tine evidenta inventarului complex, in identificarea produselor, evidenta lucrului in desfacere si alte probleme de inventar.Pentru a solutiona aceste situatii, au inceput sa utilizeze imprimantele de codurile de bare si au ajuns la urmatoarele rezultate:-nS-a eliminat 100% elementul greselilor de natura umana, fiind inlocuit de date de inventar exacte;-nS-a redus timpul de efectua inventarul de la sfarsitul anului de la 2 saptamani la jumatate de zi;- 100% abilitate de a realiza circuite de contabilitate in timp real si totaluri de inventar actualizate pe tot parcursul anului;- Realizarea economiilor in ore-om lucrate datorita faptului ca nu este nevoie de cineva care sa faca mentenanta imprimantelor constant;- Imbunatatirea satisfactiei clientilor prin posibilitatea de a urmari in timp real statusul progresului comenzilor;- Castigarea timpului pentru a lucra la dezvoltarea afacerii.Pe scurt, rezultatele folosirii codurilor de bare sunt economia de timp, scaderea cheltuielor, satisfactia sporita a clientilor companiei si acuratetea datelor de inventar.In concluzie, codurile de bare vin ca o solutie ce rezolva multe probleme, facand toate procesele de inventar mult mai eficiente si rapide. Fara aceste coduri de bare, ne-ar fi mult mai greu sa gestionam produsele, sa le tinem evidenta si chiar sa le vindem.