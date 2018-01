Ai sters un fisier important? Cum iti recuperezi documentele de pe telefon

Ziare.

Exista unele programe pentru PC care permit recuperarea datelor din telefon, atat in cazul sistemului de operare Android, cat si iOS.Este bine de stiut ca partea de stocare a oricarui dispozitiv Android este partitionata. Zona in care se stocheaza fotografii, muzica, filme, clipuri video sau diverse alte fisiere se comporta ca o memorie externa.Astfel, cei care au instalat pe smartphone un manager de fisiere, pot observa doua locatii atunci cand navigheaza: Device - locul unde se afla fisierele de sistem, respectiv Storage - locul unde sunt stocate muzica, fotografiile sau anumite documente descarcate. In cazul in care aceste date sunt sterse din greseala sau smartphone-ul este readus la setarile din fabrica, recuperarea datelor din telefon se poate face cu ajutorul unor progame dedicate.Printre aceste programe se numara Recuva, iCare Data Recovery sau Pandora Recovery. Acestea se descarca si se instaleaza pe un PC, la care se conecteaza ulterior smartphone-ul prin cablu USB si se urmeaza pasii ceruti de program.