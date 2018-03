Alfa care va fi impactul GDPR asupra mediului de business

Speakeri

De ce sa participi

Primesti recomandari legate de modul in care este optim sa te conformezi la noile reglementari;

Reduci riscul in efectuarea unor greseli care pot afecta business-ul pe care il reprezinti;

Ai ocazia sa adresezi intrebari legate de situatiile specifice cu care te confrunti;

Afli care sunt principalele puncte sensible in procesul de aliniere la noile reglementari;

Vezi previziuni legate de impactul pe termen lung al reglementarilor in ecosistemul de business;

Toate companiile, ONG-urile si institutiile care colecteaza, prelucreaza si administreaza date cu caracter personal trebuie sa se alinieze la noile reglementari.Acestea implica schimbarea a o serie de procese interne, modificari in comunicarea cu clientii, noi proceduri si masuri mai stricte in securitatea datelor.La data de 25 mai 2018, companiile vizate trebuie sa aiba deja implementate intern noile proceduri si masuri de securitate a datelor.O situatie contrara ar putea duce la o serie de amenzi de pana la 4% din cifra de afaceri sau echivalentul a 20 milioane de euro.Care sunt solutiile optime de aliniere la normele GDPR si cum vor afecta ele mediul de business pe termen lung, sunt temele pe care Upgrader le va trata in cadrul conferintei "Mediul de business dupa 25 mai", care va avea loc in data de 15 martie, orele 17:00 - 21:00.Evenimentul se adreseaza antreprenorilor si specialistilor din departamentele direct implicate in conformarea la noile reguli GDPR.Conferinta reuneste unii dintre cei mai buni specialisti din marketing, IT&C, audit si legal: Marian Seitan - General Manager la Mediapost Hitmail, Mircea Bozga - Partener, Risk Assurance la PwC Romania, Oana Terteleac - Enterprise Channel Manager la Microsoft, Bogdan Tudor - Fondator si CEO la Startech Team, Silvia Axinescu - Managing Associate la Reff & Associates - Membru Deloitte Legal, Razvan Codreanu - CEO la Enersec, Adina Nichitean - Head e-Commerce la Zitec.Mai mult detalii despre conferinta si modalitatea de inscriere poti accesa pe site-ul organizatorilor