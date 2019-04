Amploarea pe care o capata fenomenul realitatea augmentata si alte trenduri tehnologice in continua evolutie

Ziare.

Posibilitatea de a utiliza aceste tehnologii, pentru a-l purta pe client in explorarea virtuala a spatiului, este enorma.Clientii pot intampina dificultati in descifrarea desenelor si modelelor proiectate, pentru ca nu ei sunt cei care le-au conceput, dar crearea unei realitati virtuale inconjuratoare pe care ei sa o exploreze permite echipei de proiectanti sa primeasca informatii valoroase.In anii ce vor urma, trebuie sa ne asteptam ca cererea de oferta pentru cel mai bun abonament de Internet, de RA si RV sa creasca din ce in ce mai mult, intrucat clientii vor cere si se vor astepta sa beneficieze de tot mai multe caracteristici in proiectiile lor, in mod deosebit in centre de experimentare dedicate clientilor si in muzee.Intre anii 2008-2015, realitatea augmentata (RA) era doar o inventie tehnologica care incerca sa patrunda pe piata. Pe la jumatatea anului 2015, piata a inceput sa capete alte dimensiuni.Chiar daca anunturile facute de Apple ARKit si Google Android ARCore sunt titluri de senzatie, multi nu cred ca acestea vor avea un impact important in afacerea RA. Cea mai importanta imbunatatire obtinuta din 2015 este evolutia calitatii vizionarii la calculatoare, prin integrarea in acestea a inteligentei artificiale si analiza riguroasa asupra modului in care RA poate fi directionata, in sensul de a aduce beneficii mai importante utilizatorului final.Iata cateva exemple de realitate augmentata care se regasesc in lumea moderna de astazi:Colaborarea capata valoare din ce in ce mai mare si este din ce in ce mai greu de gestionat, la nivelul cunostintelor destul de disparate ale angajatilor.Castile cu tehnologie RA pot imbunatati productivitatea, iar, in conditiile in care sunt conectate la un cloud si la Internet, pot crea locuri de intalnire virtuale si platforme de comunicare.Aceasta le va permite utilizatorilor sa isi desfasoare activitatea prin colaborare, sa lucreze in echipe si chiar sa efectueze tranzactii.Castile RA s-au dovedit a fi gadget-uri ideale in activitatea de proiectare a cladirilor si de concepere a produselor. Indiferent de softul de proiectare asistat de calculator, folosit pentru executarea sarcinilor, noii ochelari inteligenti le permit, in prezent, designerilor/proiectantilor sa vizualizeze designul ca si holograma 3D (tridimensionala).Aceasta le ofera posibilitatea de a se uita de jur-imprejur din diferite unghiuri si colturi si chiar si in interiorul obiectului. Pot sa il abordeze ca pe un obiect real, care se afla chiar in fata lor, nu ca pe un simplu desen, afisat pe ecranul unui calculator.Multi agenti de vanzare care efectueaza tranzactii directe pe Internet se confrunta cu probleme, in sensul ca, in mod obisnuit, acestia isi prezinta produsele si serviciile de la distanta. In cazul multor produse, vizualizarea locului in care se potriveste echipamentul sau a modului in care dispunerea unui spatiu comercial va arata pot veni in ajutorul agentilor de vanzare prin Internet, in desfasurarea activitatii.Conform unui studiu efectuat asupra serviciilor de top oferite online de Vodafone , 40% din agentii de vanzari utilizeaza tablete si 90% din punctele de vanzare intentioneaza sa investeasca mai mult in tablete. Ceea ce inseamna ca majoritatea agentilor de vanzari detin mijloacele de baza necesare pentru a sustine efectuarea de tranzactii pe Internet.In ciuda presiunii de a achizitiona ochelari inteligenti de tip integrat, cei mai multi utilizatori RA vor folosi, in urmatorii ani, telefoane inteligente si tablete. Aceste telefoane inteligente si tablete sunt accesibile ca pret si surse fiabile de RA.Elementul "forma" functioneaza deosebit de bine pentru anumite tipuri de folosinta, care includ serviciile de tip activitate de teren, instrumente pentru vanzare online si desigur in educatie.Timpul se scurge cu repeziciune si o serie de trenduri in tehnologie continua sa fie analizate si lansate, cum ar fi video IP si tehnologii Thunderbolt care au fost deja implementate.Lasand la o parte realitatea augmentata, iata cateva tendinte din tehnologie care, cu siguranta, vor continua sa existe si care vor fi imbunatatite in urmatorii ani.Nu este un secret faptul ca distribuirea video IP va continua sa se extinda si va cuceri mijloacele de transmisie de tip HDBaseT. Date fiind modelele actuale de proiectare audio-video IP, vom considera, in continuare, IP un punct de plecare puternic si care va deveni ceva obisnuit.Vom lua in considerare necesitatile dictate de evolutia industriala pentru a crea un sistem eficient care sa fie in continuare bine gestionat si flexibil, intrucat clientii vor intelege ca mijloacele de difuzare IP le vor permite sa reduca numarul de echipamente, in timp ce le va creste eficacitatea si flexibilitatea utilizarii.Daca esti un fan al ultimelor lansari ale firmei Apple, probabil ai observat ca a inlocuit toate porturile vechi cu porturi USB- C si Thunderbolt 3.Privind spre viitor, acesta a fost un pas inteligent pe care l-a facut Apple. Tehnologia USB-C si Thunderbolt 3 fac ca acest conector si tipul de transfer sa fie puternice. Capacitatea de conectare pentru comanda, video, audio, ethernet si de alimentare, si, in acelasi timp, de a conecta mai multe dispozitive, toate printr-o latime de banda de viteza ultrarapida, este uimitoare.Ne putem astepta la o solicitare de tehnologie USB-C din partea clientilor pentru si mai multe dispozitive care vor utiliza acest tip de conector in anii urmatori, pentru ca aceasta va crea noi oportunitati perspectivei proiectarii RA.De-a lungul timpului, domeniul audiovizual a inregistrat un progres lent in ceea ce priveste arhitectura spatiului.Cu avantul pe care l-au luat RV si RA, proiectarea prin mijloace audiovizuale se insinueaza tot mai mult in arhitectura. De la sali de conferinta mici, la centre mari de experimentare pentru client, importanta coordonarii AV incepe sa faca progrese, mai mult ca niciodata.In urmatorii ani, industria va inregistra beneficii daca se va concentra pe integrarea tuturor elementelor sistemului audiovizual.