Aparitia supraoamenilor este doar o problema de timp! Cine n-ar vrea un implant de inteligenta?

O memorie aproape perfecta, capacitatea de a citi carti intregi in cateva secunde si posibilitatea de comunica unii cu altii telepatic sunt cateva dintre "super-puterile" care ar putea fi dobandite pe aceasta cale.

"Industria neurotehnologiei va fi una dintre cele mai mari din istorie"

Johnson a lansat in luna august a anului trecut compania Kernel, cu sediul in Los Angeles, care dezvolta hardware neurotehnologic, mai exact, destinat initial persoanelor cu diverse boli si afectiuni, in scopul restaurarii functiilor normale ale creierului, noteaza CNBC Insa Johnson se asteapta ca tehnologia sa ajunga in viitor pana in punctul in care cipurile vor putea fi folosite si in cazul oamenilor sanatosi, transformandu-i practic intr-un fel dePentru prima generatie de proteze neuronale, cipul va trebui sa fie implantat in creier pe cale chirurgicala de catre un neurolog, dar Johnson isi doreste ca in viitor sa se poata apela la metode mai putin invazive, cum ar fi laparoscopia.In opinia antreprenorului,, in contextul perspectivei fuzionarii oamenilor cu computerele, ar putea fi urmatorul mare subiect de dezbatere la nivelul societatii. Luand in considerare toate chestiunile de natura etica si legala implicate, oamenii vor trebui sa decida daca este sau nu acceptabil sa opteze pentru imbunatatiri genetice si neurologice odata ce tehnologia va deveni disponibila.In cele din urma, deciziile ar putea varia de la o tara la alta, crede Johnson.Antreprenorul a alocat 100 de milioane de dolari din fonduri proprii pentru a lansa Kernel si spera sa atraga in continuare investitii de 1 miliard de dolari.Cu ani in urma, Johnson, inglobat in datorii, isi cauta fara succes un loc de munca. In cele din urma, a fost angajat sa vanda sisteme de procesare a platilor cu carduri de credit. Asa i-a venit ideea sa-si lanseze propria afacere in domeniu, compania Braintree, pe care eBay a cumparat-o in 2013 pentru 800 de milioane de dolari.Eliberat de constrangeri financiare, s-a putut concentra asupra unor teluri mai ambitioase."Exista un potential urias pentru a coevolua cu tehnologia", sustine Johnson, care anticipeaza ca, odata ce oamenii se vor obisnui cu ideea, cererea va fi uriasa., mai afirma Johnson.Elon Musk a lansat recent startup-ul Neuralink, a carui misiune este sa conecteze creierul uman la computere pentru a evita materializarea scenariului in care Inteligenta Artificiala o depaseste pe cea umana, potrivit CNN