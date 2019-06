AROBS, din Transilvania in Europa si dincolo de ea | Dezvoltarea globala a companiei IT clujene

Ziare.

Expertiza calitativa, indrazneala, persistenta si inovatia - acestea au fost ingredientele prin care s-a remarcat AROBS Transilvania Software pe piata IT de la nivel global. Pasiunea companiei pentru noutatile tehnologice si eforturile sustinute de a dezvolta noi specializari, aliniate la tendintele pietei, au transformat AROBS intr-unul dintre principalii actori din peisajul IT din tara si din strainatate.Fondata in 1998, compania AROBS Transilvania Software si-a construit drumul catre o prezenta globala prin combinarea produselor si serviciilor cu expertiza de inalta calitate si inovarea continua. Acum 21 de ani, totul a inceput cu doar 10 dezvoltatori de software intr-un mic birou, intr-un apartament in Cluj-Napoca.In ultimii 21 de ani, AROBS Transilvania Software si-a dezvoltat propria linie de produse pentru pietele nationale si internationale cum ar fi Optimall, TrackGPS. Compania a devenit inalt specializata in furnizarea de servicii software pentru anumite industrii, inclusiv Automotive Engineering , solutii personalizate pentru agentii de turism, solutii pentru ospitalitate, life sciences, sisteme de automatizare a locuintelor, IoT si dezvoltare aplicatii Cloud. In prezent, compania AROBS din Transilvania este un furnizor de solutii IT si software personalizat, bazat pe cele mai noi tehnologii.Este, de asemenea, importat de punctat ca AROBS este dintre putinele companii romanesti care a achizitionat firme din afara tarii, prin achizitii in Olanda, Belgia si Ungaria si a creat filiale chiar si in Asia.Intr-o miscare indrazneata, AROBS a achizitionat in 2018 CoSo, o alta companie de solutii software. Prin preluarea CoSo, AROBS a preluat provocarile si oportunitatile generate de prezenta sa in Benelux, o piata dinamica si exigenta. Pe parcursul anului, AROBS a continuat sa se extinda, devenind unul dintre liderii de piata pentru solutiile de monitorizare auto din Europa Centrala si de Sud-Est, cu inca doua achizitii reusite in Romania si Ungaria: SAS Group Romania si SkyShield Ungaria.De asemenea, AROBS isi extinde constant portofoliul de produse, accesand noi piete specializate. AROBS a anuntat recent preluarea UCMS Group Romania - o companie specializata in resurse umane - cu doua produse de HR bine cunoscute: True HR si dpPayroll. De curand, AROBS a inceput sa investeasca in SoftManager CRM +, o solutie software foarte promitatoare pentru managementul afacerilor.Voicu Oprean, fondator si CEO al AROBS Transilvania Software, s-a declarat foarte multumit de avansul companiei pe piata internationala: "Suntem incantati sa adaugam produse recunoscute ofertei noastre, sa adaugam expertiza, sa cimentam cresterea si sa oferim servicii si produse chiar mai bune clientilor nostri. Asteptam cu nerabdare sa continuam sa ne consolidam pozitia pe piata si liniile de produse pentru pietele internationale si nationale".Practic, ceea ce face AROBS este sa conecteze clientii si partenerii la viitorul tehnologiei prin combinarea serviciilor si a produselor. Ei transforma ideile in cod si expertiza lor in beneficiul clientuluiIn prezent, peste 800 de angajati si colaboratori lucreaza in birourile AROBS din intreaga lume. In Romania sunt prezenti in Cluj-Napoca, Targu Mures, Baia Mare, Arad, Suceava, Iasi si Bucuresti. Compania are mai multe filiale internationale in Germania, Ungaria, Republica Moldova, Indonezia si CoSo by AROBS in Olanda si Belgia.