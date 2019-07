Autoritatile romane sunt reticente la implementarea tehnologiilor de localizare a apelurilor 112

A mintit Romania Comisia Europeana?

Deputatul USR Catalin Drula a cerut explicatii institutiilor responsabile cu acest aspect, avand in vedere ca na dintre cele mai eficiente metode de localizare a apelurilor la servicii de urgenta este Emergency Service Locator (ESL) de la Google. Acesta functioneaza pe 99% din terminalele cu Android fara instalarea niciunei aplicatii suplimentare."Principiul e simplu. Odata cu apelarea serviciului de urgenta, telefonul activeaza automat serviciul de localizare (prin GPS) si la scurt timp dupa incheierea apelului trimite un SMS special de tip Data cu longitudinea si latitudinea catre serviciul de urgenta. Conform estimarilor Google, precizia medie este de 56 de metri fata de 3km in cazul localizarii clasice bazate pe celula/antena si puterea semnalului de la terminal asa cum e receptionat la turnul GSM. Pentru implementare, nu este nevoie decat de un acord cu Google (gratuit) facut de operatorii de telefonie mobila si de serviciul guvernamental din tara respectiva. Costurile de investitie sunt minimale conform Google si durata de implementare este 2-15 saptamani.In Romania, responsabilitatea pentru a impune operatorilor tehnologiile pe care sa le implementeze pentru localizarea apelurilor de urgenta este la ANCOM, mai exact la presedintele ANCOM (cf. OUG 34/2008 art. 20) . Ce a facut ANCOM pentru implementarea ELS in Romania? Ce au facut operatorii de telefonie mobila? In ce stadiu este aceasta implementare in prezent? I-am trimis asta-seara aceste intrebari presedintelui ANCOM, Sorin Grindeanu, si astept un raspuns in numele Comisiei pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor in cel mai scurt timp", a scris pe Facebook Catalin Drula De asemenea, Asociatia Europeana a Numarului Unic de Urgenta (EENA) a transmis ca autoritatile romane care gestioneaza 112 au fost reticente in ceea ce priveste implementarea unei tehnologii de localizare gratuita."Timp de multi ani (2015), am insistat la autoritatile romane sa imbunatateasca informatiile despre locatie, dar pana acum nu s-a facut nimic. Serviciile romane care gestioneaza 112 au fost reticente in folosirea unei tehnologii de localizare gratuita a locatiei numita Advanced Mobile Location (AML) si care a salvat in mod literal viata a nenumarati cetateni din intreaga Europa", au transmis oficialii asociatiei, citati de Hotnews Tehnologia respectiva face parte din contractul in valoare de 184,7 milioane lei al Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) pentru modernizarea 112.Cu toate ca infrastructura serviciului de urgenta nu a primit un upgrade semnificativ de la lansarea sa in 2005, licitatia pentru modernizarea 112 a fost lansata abia in vara anului trecut. Acesta insa a fost contestata de un consortiu de firme condus de Omnilogic, a caror oferta a fost descalificata. Prin urmare, contractul a ajuns pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.Avand in vedere ca STS nu a implementat tehnologie gratuita AML, iar licitatia e blocata, recomandarea celor de la STS pentru a evita astfel de cazuri este instalarea pe smartphone-uri a aplicatiei Apel 112, ce ofera o localizare mai buna, care pana acum are doar cateva zeci de mii de descarcari. Romania a fost tinta unei actiuni de infringement a Comisiei Europene , in urma cu 11 ani, chiar din cauza ca centrele de preluare a apelurilor de urgenta 112 nu pot si localiza apelantul.Procedura a fost inchisa insa in 2009, dupa ce autoritatile de la Bucuresti au transmis CE ca serviciile de urgenta au acces la informatia de localizare, care le permite sa repereze rapid victimele accidentelor, pentru toate apelurile efectuate de pe telefoanele mobile.Ramane insa de vazut ce exista acum 11 ani, ce a cerut Comisia Europeana, ce au spus autoritatile de la Bucuresti si de ce concluziile CE au fost de inchidere a infringementului.Reamintim ca Alexandra, in varsta de 15 ani, a fost data disparuta miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgenta 112, anuntand ca este sechestrata. Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu a reusit o locatie exacta, ci o arie de cautare, politistii avand nevoie de 19 ore pentru a intra in imobilul principalului suspect.O alta eroare ar fi legata de faptul ca politistii din Caracal stiau locatia in care se afla Gheorghe Dinca inca de noaptea, dar nu au organizat un flagrant, asa cum le permitea legea, ci au preferat sa astepte autorizatie de perchezitie pentru dimineata, ceea ce a dus la o intarziere de 3 ore.Ca urmare a interventiei defectuoase, chestorul Ioan Buda, seful Politiei Romane, a fost demis, iar premierul Viorica Dancila a anuntat ca a mai cerut demiterea prefectului si a sefului Inspectoratului Judetean de Politie Olt.Mai mult, Dancila spune ca STS a raspuns "in cel mai iresponsabil mod" la toate intrebarile. "Ii solicit personal directorului serviciului lamuriri in acest caz, in cel mai scurt timp. Dar oricare ar fi raspunsul, este inadmisibil sa nu existe acuratete in localizare in secolul 21", a mai transmis seful Executivului. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va astepta marti, in sedina CSAT , o evaluare pe cazul de la Caracal.In replica, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, care gestioneaza sistemul 112, a transmis vineri seara, ca a procedat corect in acest caz si ca "a avut si are o preocupare constanta pentru modernizarea infrastructurii acestuia, cat si pentru imbunatatirea localizarii apelurilor provenite din retelele mobile." Suspectul in cazul crimei Alexandrei a fost dus, vineri noaptea, la audieri la DIICOT Craiova , care mai are in lucru si dosarul in care se cerceteaza si disparitia Luizei Mihaela Melencu. Fata a fost vazuta tot in Caracal ultima data, la jumatatea lunii aprilie, asteptand "la ocazie".