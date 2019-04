BattleLab Robotica - concurs international de Sumo Robotic

Ziare.

Descrisa de participanti ca fiind o sarbatoare a creatiei, a daruirii si a pasiunii, competitia devenita o traditie in estul Europei va avea loc in data de 11 mai 2019, incepand cu ora 10:00, in amfiteatrul P03 din incinta Universitatii Tehnice, strada Baritiu, nr. 26.Tema competitiei o reprezinta implementarea de sumo-roboti autonomi, capabili sa identifice si sa elimine de pe suprafata de joc robotul advers. Acest concept a aparut la sfarsitul anilor '80 in Japonia, ca o incercare de a combina traditia cu tehnologia. Fenomenul este in continua crestere, evoluand de la roboteii imbracati in lemn si plastic la adevarate demonstratii ale tehnologiilor de ultima generatie.Ideile inovative, determinarea si ingeniozitatea sunt caracteristici ale studentilor de la universitatile cu profil tehnic din Romania si din lume, care se vor prezenta la linia de start cu propriul robot autonom construit de la zero, cu scopul de a domina ringul de lupta. In cadrul competitiei vor participa peste 40 de echipe care au investit atat timp, cat si bani, pentru construirea celor mai puternici roboti.Sunt asteptati peste 400 de spectatori, dornici sa urmareasca luptele dintre roboti si sa isi sustina favoritii. Pentru ca publicul este sufletul competitiei, fa si tu parte din povestea BattleLab Robotica 2019!Mai multe informatii despre eveniment si competitie pot fi gasite pe www.battlelab.ro si pe Facebook, la adresa https://www.facebook.com/BattleLabRobotica/