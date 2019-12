Biserica Anglicana verifica daca gigantii internetului sunt compatibili cu credinta crestina

Ziare.

Organismul de evaluare etica a investitiilor facute de Biserica Anglicana (Ethical Investment Advisory Group - EIAG) "tocmai a inceput o examinare in profunzime a politicilor sale de investitii in gigantii tehnologici, care va dura un an", a anuntat un purtator de cuvant al institutiei religioase intr-o declaratie remisa AFP."Sectorul tehnologiei evolueaza rapid si devine din ce in ce mai controversat. Unii estimeaza ca acest sector a adus beneficii uriase societatii, dar altii constata inconvenientele si limitele tot mai mari ale tehnologiei", a precizat acelasi purtator de cuvant.Biserica Anglicana doreste sa afle in special daca inteligenta artificiala ar putea "dauna insasi ideii de Dumnezeu", conform unui articol publicat weekendul trecut in cotidianul The Telegraph.EIAG va purta discutii cu "teologi, specialisti in acest sector de activitate, politicieni, asociatii civile, administratori ai unor fonduri de active" pentru a furniza apoi recomandari, care vor fi in acelasi timp "ancorate in teologia anglicana, dar si practice".Biserica Anglicana a facut investitii de peste 8 miliarde de lire sterline in actiuni, dar si in sectorul imobiliar, printre altele, "intr-o maniera etica" si considera ca o gestionare activa "poate sa influenteze favorabil comportamentele companiilor".Institutia engleza s-a exprimat public si pe tema investitiilor sale facute in compania Amazon. Alphabet, grupul care detine Google, se regaseste pe lista celor mai importante plasamente in actiuni facute de Biserica Anglicana, alaturi de cele operate in companii farmaceutice precum AstraZeneca si GlaxoSmithKline si in valori bancare, conform raportului sau anual de activitate intocmite pe 2018.Acelasi raport vorbeste si despre actiuni detinute in grupul petrolier BP. Insa institutia religioasa s-a aflat in acelasi timp in avangarda miscarii civice de activism impotriva grupurilor considerate poluante, operand la cesiuni de active, pentru a lupta prin mijloace financiare impotriva incalzirii climei.