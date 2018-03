Bogatii lumii vor putea in curand sa-si comande propriile ploi de stele

Ziare.

O companie din Tokio sustine ca a dezvoltat o tehnologie prin care poate produce ploi de meteori la cerere, in orice moment si in orice culoare. Prima ploaie artificiala de stele ar urma sa aiba loc chiar anul viitor, deasupra orasului Hiroshima, a anuntat Astro Live Experiences, potrivit Daily Mail Compania va folosi un satelit special construit in acest scop, aflat la 350 de kilometri de Pamant, de pe care vor fi lansate 15-20 de obiecte metalice rotunde cu un diametru mai mic de trei centimetri. Sferele, care au o formula chimica secreta, vor izbucni in flacari in momentul in care vor intra in atmosfera Pamantului, creand impresia unei ploi de stele cazatoare.Ingredientele pot fi modificate astfel incat sa rezulte o ploaie multicolora.Reprezentantii companiei spun ca spectacolul va fi vizibil de la o distanta de 100 de kilometri in orice directie.In ceea ce priveste costurile, BuzzFeed News estimeaza ca acestea ar putea fi de ordinul milioanelor de dolari. Compania spera ca ele sa fie mai mici decat costurile spectacolelor de artificii organizate de orase.Folosirea spatiului in scopuri de divertisment este intampinata cu critici din partea unor experti, care avertizeaza ca aceste evenimente ceresti artificiale pot distruge satelitii aflati pe orbita Pamantului si pot agrava problema deseurilor spatiale.Reprezentantii companiei sustin ca au efectuat mai multe simulari si ca riscul ca ploile lor de meteori sa loveasca obiecte de pe orbita sunt foarte mici. In cazul in care un meteor artifical se va apropia la mai putin de 200 de kilometri de un satelit, evenimentul va fi anulat. Fiecare stea se va dezintegra complet inainte de a atinge pamantul.In plus, spun cei de la Astro Live Experiences, proiectul are si o latura stiintifica.Astfel, analiza luminii poate oferi detalii in legatura cu temperatura si densitatea atmosferei si chiar indicii cu privire la schimarile climatice.C.S.