Business imbunatatit cu un ERP inteligent - SAP Business One

Ciclu de vanzari mai rapid

Procesare imbunatatita a datelor

Reducerea cheltuielilor

Capacitate mai buna de aprovizionare

Ziare.

com

Intr-adevar, ERP-urile au schimbat in bine modul in care companiile au evoluat, insa, datorita tehnologiei ERP utilizata la dezvoltarea acesteia, solutia ERP SAP Business One functioneaza la un nivel superior, facand din aceasta un aliat pentru orice business de success.Asadar, nu-i de mirare ca peste 60.000 de companii din intreaga lume au ales sa implementeze SAP Business One, un ERP robust si scalabil oferit de System Innovation Romania, primul partener Value Added Reseller SAP Romania pentru solutia SAP Business One.In urma unor studii, cercetatorii au aratat ca peste 35% dintre detinatorii unui business, vor opta pentru implementarea unei solutii ERP pana la sfarsitul anului 2018. Iata de ce.In cele din urma, business-ul este depre vanzare, insa de la inceput si pana la sfarsit, acesta poate fi un proces de lunga durata.O solutie ERP inteligenta reduce timpul ce caracterizeaza de obicei procesul de vanzare al oricarei companii, utilizand aplicatii care analizeaza instantaneu seturi de date pentru produse, vanzari si piete.Solutiile ERP traditionale pot procesa cateva operatiuni, printre care si procesarea facturilor. Un ERP inteligent insa, duce acest tip de operatiuni la un alt nivel.De exemplu, la nivel financiar contabil, SAP Business One te ajuta sa gestionezi cartea mare, bugetele, creditorii si debitorii, incorporand nativ un program de contabilitate complet pentru eficientizarea activitatii economice.Beneficiarii au la dispozitie un sistem unitar de introducere a operatiunilor financiare, cum ar fi: plati, incasari, compensari, transferuri bancare, inchideri avans.Acestia pot gestiona toate actiunile bancare, inclusiv procesarea platilor prin cec-uri, numerar, card de credit, transfer bancar si cambie - putand reconcilia diferite conturi si crea rapoarte financiare de profit si pierdere, cash flow, balanta.Pe masura ce procesele specifice companiilor devin automatizate, acestea vor avea nevoie de mai putin timp redundant din partea angajatilor pentru indeplinirea anumitor sarcini.De altfel, un sistem ERP gestionat corespunzator poate imbunatatii comunicarea intre toate departamentele unei companii. O comunicare usoara si eficienta inseamna o productivitate crescuta a angajatilor.Tehnologia inteligenta a ERP-ului vine cu oportunitati mai bune in ceea ce priveste aprovizionarea, finantarea si gestionarea numerarului.Practic, companiile mai mari care profita de aceste 3 oportunitati specifice ERP-ului, se indreapta catre un sistem de management dinamic si modern.