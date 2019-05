Calitatea apei folosite la irigat - cum poate afecta sistemul de irigare

Ce este de facut

Apa va fi recoltata in recipiente curate.

Trimiterea la laborator a probei de apa va inseamna un recipient cu 2 litri de lichid.

Trebuie tinut cont si de sursa de apa. Aceasta nu va fi tulburata.

In timp ce marea majoritate mizeaza pe necesitatea de instalare a unui sistem de irigare care sa fie cat mai avantajos, putini au in vedere calitatea apei folosita.Apa folosita pentru irigarea plantelor poate pune in pericol productia. Nu este obligatoriu sa fie testata, insemnand ca nu exista o reglementara legala in acest sens.Cu toate acestea, specialistii spun ca grija de a achizitiona tot ce este necesar unui sistem de irigat, furtune pentru agricultura si alte echipamente, trebuie sa fie aceeasi si cand vine vorba de apa si calitatea ei.Pretul unei astfel de analize este putin peste 100 de lei. Implicatiile acesteia si rezultatul sunt insa in masura sa demonstreze ca merita pe deplin.Pot fi testate mai multe surse, in functie de tipul sistemului de irigare si ce sursa de apa sunt disponibile in zona sau care sunt mai rentabile pentru agricultori.Apa necorespunzatoare poate neutraliza efectul substantelor fitosanitare, insecticide, erbicide, fungicide si ingrasaminte. Asadar ajunge sa fie nociva, in loc sa aiba efectele pozitive asteptate.De asemenea, apa de calitate buna va proteja solul si va favoriza dezvoltarea plantelor. Aspectul culturii conteaza de asemenea, mai ales raportand totul la aspectele comerciale - intentia este de a vinde marfa, la un pret care compenseaza cu eforturile depuse de-a lungul timpului de catre agricultor.Concret, o apa calcaroasa spre exemplu, da semne imeditat. Nu doar ca vor ramane urme albe pe furtunul de apa folosit, insa apar si pete pe frunzele plantelor, pe fructe.Nu doar ceea ce se vede este clar ca afecteaza. La nivel foliar, apa folosita la irigat este in masura sa afecteze de asemenea.Specialistii spun ca se pot produce intoxicatii cu ioni toxici, sodiu sau clor, nitrat intr-o anumita cantitate. O apa de calitate proasta poate bloca actiunea benefica a nutrientilor, distruge sistemul de irigare implicit.Chiar si cand accesoriile folosite sunt de calitate, furtunul de apa achizitionat de la Tehnovest spre exemplu, apa poate distruge sistemul de furtune.Sistemul de irigare cu tot echipamentul sau inseamna o investitie destul de mare. Mai ales pentru cei care investesc in irigarea prin picurare, mia eficienta, rentabila si economica pe termen lung la consumul de apa, dar costisitor privind costurile sale initiale, este evident ca trebuie avut in vedere factorii de risc.Analiza de apa poate scoate la iveala aspectele importante ce presupun ulterior masuri pentru a proteja duzele, tubulatura si echipamentul de irigare.Duzele se colmateaza, spre exemplu. Schimbarea tubulaturii la un interval mai scurt de timp inseamna asadar si costuri repetate, care nu incanta pe nimeni, dar sunt necesare.Dupa achizitia sistemului in sine, de calitate, de la surse sigure cum este spre exemplu Tehnovest - ce ofera in gama sa furtune de uz in agricultura si nu numai, inclusiv tipuri de furtun spiralat - analiza apei este necesara, inainte de a va baza pe sursa.In cadrul magazinelor de profil se vor gasi solutii speciale ce pot corecta apa, caracteristici ale acesteia. O astfel de masura este una usor de abordat si rapida, dar depinde desigur de rezultatul obtinut.Asadar, pentru ca proba sa fie relavanta, pentru ca analiza apei sa fie realmente cea corespunzatoare, se are in vedere si lista de abordari privind maniera de prelevare.Atentie, aceasta analiza nu are legatura cu stabilirea faptului ca o sursa de apa este potabila sau nu, ci doar stabileste daca apa in cauza este sau nu pretabila a fi folosita in agricultura.De asemenea, este de mentionat faptul ca analiza aceasta poate fi facuta pentru orice tip de apa, indiferent daca irigarea este pe brazda, sistem de picurare, aspersie etc.