Camera de supraveghere pentru bebelusi poate fi compromisa, iar imaginile pot fi vazute de atacatori

Mai mult, raufacatorii pot prelua controlul asupra unei camere ca sa filmeze live sau chiar sa ajunga la datele personale ale proprietarului, precum nume, adresa de email, localizare si poza de profil.Camera de supraveghere foloseste un cod secret si o cheie de acces catre un serviciu de cloud prin care trimite alerte foto si video parintelui cand inregistreaza miscari sau sunete ale copilului. Fotografia sau filmuletul pleaca de la dispozitiv catre respectivul server, de unde ajunge mai apoi pe telefonul parintelui.Vulnerabilitatea studiata de catre expertii Bitdefender arata cum un atacator poate accesa intreg continutul inregistrat si stocat inde catre camerele de supraveghere iBaby monitor, exploatand o serie de carente grave de securitate."Recomandarea pentru utilizatori este sa fie cat mai precauti cand achizitioneaza asemenea dispozitive si sa se informeze despre politica producatorului si reputatia acestuia de a furniza actualizari de securitate, fie de pe site-ul oficial, din recenzii ale altor clienti sau din evaluari independente", spune Alexandru Balan, Chief Security Researcher la Bitdefender.Pana la momentul publicarii acestui raport de cercetare, toate fotografiile si filmuletele incarcate inpot ajunge pe mana atacatorilor, iar producatorul nu a reparat problema semnalata de catre specialistii in securitate informatica de la Bitdefender.De-a lungul timpului, specialistii de la Bitdefender au gasit vulnerabilitati in numeroase dispozitive inteligente, precum sonerii inteligente, prize electrice, becuri conectate, sisteme audio smart, routere, camere pentru monitorizarea bebelusilor si alte tipuri de aparate de supraveghere video.Bitdefender a incercat in repetate randuri sa notifice producatorul dispozitivului mentionat anterior despre rezultatele cercetarii inca din luna mai 2019.Vulnerabilitatile identificate de catre specialistii in securitate cibernetica sunt comunicate in concordanta cu politica Bitdefender de notificare si dezvaluire a vulnerabilitatilor. Potrivit acesteia, furnizorii sunt instiintati in scris despre descoperiri si sunt incurajati sa remedieze erorile si defectiunile din produsele semnalate.Ulterior, rezultatele cercetarii sunt transmise publicului larg.